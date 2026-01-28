Vorteilswelt
Grund zum Feiern

ÖFB-Mann: „War ein lang ersehnter Traum von mir“

Fußball National
28.01.2026 18:00
Lars Kornetka, Co-Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, hat die ...
Lars Kornetka, Co-Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, hat die DFB-Pro-Lizenz erfolgreich abgeschlossen. Da gratulierten auch Teamchef Ralf Rangnick und Sportdirektor Peter Schöttel.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Co-Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, Lars Kornetka, hat in dieser Woche erfolgreich den DFB-Pro-Lizenz-Lehrgang abgeschlossen und damit einen weiteren bedeutenden Meilenstein in seiner Trainerkarriere erreicht. Die Pro Lizenz stellt die höchste deutsche Trainerqualifikation dar und umfasst eine zwölfmonatige Ausbildung mit mehr als 700 Lerneinheiten. Auch Teamchef Ralf Rangnick gratulierte.

0 Kommentare

Kornetka erklärte stolz: „Die Ausbildung der UEFA Pro Lizenz war ein lang ersehnter Traum. Ich habe darauf hingearbeitet. Umso mehr habe ich es genossen, mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Austausch zu gehen, mich weiterzuentwickeln und Grenzen auszutesten. Die Atmosphäre hatte eher den Charakter eines Teams. In diesem Umfeld zu arbeiten, war eine tolle Erfahrung. Ich danke den Ausbildern und den Teilnehmern für diese Chance und freue mich riesig auf die Zukunft.“

Lars Kornetka
Lars Kornetka(Bild: GEPA)

Seit 2007 in vielen Rollen tätig
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Pro Lizenz kann der ÖFB-Co-Trainer von Ralf Rangnick bereits auf eine langjährige Laufbahn und umfassende Erfahrung im Profi-Fußball zurückblicken. Seit 2007 ist Kornetka in unterschiedlichen Rollen auf höchstem Niveau tätig.

Die bisherigen Stationen von Lars Kornetka
Die Karriere begann 2007 in Hoffenheim

2007-2011 | TSG Hoffenheim Aufstieg in die Bundesliga

2011-2013 | FC Schalke 04 2× Champions-League-Qualifikation, 1× Europa-League-Qualifikation

2013-2014 | FC Bayern München Deutsches Double

2014-2018 | Bayer 04 Leverkusen 2× Champions-League-Qualifikation, 1× Europa League

2018-2019 | RB Leipzig Champions-League-Qualifikation, DFB-Pokalfinale

2019-2020 | RB Global (Ideology & Coach Development) Aufstieg RB Bragantino in die 1. Liga

2020-2021 | PSV Eindhoven Champions-League-Qualifikation

2021-2022 | Lokomotiv Moskau Head of Sports

seit 2022 | Österreichischer Fußball-Bund Qualifikation Europameisterschaft & Weltmeisterschaft

Der frühere Sportjournalist Kornetka kennt Ralf Rangnick, der ihn 2007 als unbeschriebenes Blatt zu Hoffenheim geholt und zum Videoanalysten gemacht hatte, schon lange. Gemeinsam haben sie einst in Düsseldorf auch eine Beratungsagentur betrieben.

„Ralf will keine Kopfnicker“
Die Beziehung ist von Vertrauen und Ehrlichkeit geprägt: „Man kann sich Sachen sagen und auch mal kontrovers diskutieren, das ist im Fußball total wichtig. Gerade jemand wie Ralf braucht um sich herum Leute, die ihm auch mal sagen, wie sie etwas sehen. Darauf besteht er auch. Er will keine Kopfnicker, er will inspiriert werden.“

Ralf Rangnick und Lars Kornetka sind ein sehr gut eingespieltes Team.
Ralf Rangnick und Lars Kornetka sind ein sehr gut eingespieltes Team.(Bild: GEPA)

Laut Kornetka mache es Rangnick aus, dass dieser nach einem Erfolg immer bereits den Fokus auf den nächsten Schritt lege. „Dadurch gibt es keinen Stillstand, das kann ich zu 100 Prozent mit ihm teilen.“

