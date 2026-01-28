ÖFB-Mann: „War ein lang ersehnter Traum von mir“

Der Co-Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, Lars Kornetka, hat in dieser Woche erfolgreich den DFB-Pro-Lizenz-Lehrgang abgeschlossen und damit einen weiteren bedeutenden Meilenstein in seiner Trainerkarriere erreicht. Die Pro Lizenz stellt die höchste deutsche Trainerqualifikation dar und umfasst eine zwölfmonatige Ausbildung mit mehr als 700 Lerneinheiten. Auch Teamchef Ralf Rangnick gratulierte.
Kornetka erklärte stolz: „Die Ausbildung der UEFA Pro Lizenz war ein lang ersehnter Traum. Ich habe darauf hingearbeitet. Umso mehr habe ich es genossen, mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Austausch zu gehen, mich weiterzuentwickeln und Grenzen auszutesten. Die Atmosphäre hatte eher den Charakter eines Teams. In diesem Umfeld zu arbeiten, war eine tolle Erfahrung. Ich danke den Ausbildern und den Teilnehmern für diese Chance und freue mich riesig auf die Zukunft.“
Seit 2007 in vielen Rollen tätig
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Pro Lizenz kann der ÖFB-Co-Trainer von Ralf Rangnick bereits auf eine langjährige Laufbahn und umfassende Erfahrung im Profi-Fußball zurückblicken. Seit 2007 ist Kornetka in unterschiedlichen Rollen auf höchstem Niveau tätig.
2007-2011 | TSG Hoffenheim Aufstieg in die Bundesliga
2011-2013 | FC Schalke 04 2× Champions-League-Qualifikation, 1× Europa-League-Qualifikation
2013-2014 | FC Bayern München Deutsches Double
2014-2018 | Bayer 04 Leverkusen 2× Champions-League-Qualifikation, 1× Europa League
2018-2019 | RB Leipzig Champions-League-Qualifikation, DFB-Pokalfinale
2019-2020 | RB Global (Ideology & Coach Development) Aufstieg RB Bragantino in die 1. Liga
2020-2021 | PSV Eindhoven Champions-League-Qualifikation
2021-2022 | Lokomotiv Moskau Head of Sports
seit 2022 | Österreichischer Fußball-Bund Qualifikation Europameisterschaft & Weltmeisterschaft
Der frühere Sportjournalist Kornetka kennt Ralf Rangnick, der ihn 2007 als unbeschriebenes Blatt zu Hoffenheim geholt und zum Videoanalysten gemacht hatte, schon lange. Gemeinsam haben sie einst in Düsseldorf auch eine Beratungsagentur betrieben.
„Ralf will keine Kopfnicker“
Die Beziehung ist von Vertrauen und Ehrlichkeit geprägt: „Man kann sich Sachen sagen und auch mal kontrovers diskutieren, das ist im Fußball total wichtig. Gerade jemand wie Ralf braucht um sich herum Leute, die ihm auch mal sagen, wie sie etwas sehen. Darauf besteht er auch. Er will keine Kopfnicker, er will inspiriert werden.“
Laut Kornetka mache es Rangnick aus, dass dieser nach einem Erfolg immer bereits den Fokus auf den nächsten Schritt lege. „Dadurch gibt es keinen Stillstand, das kann ich zu 100 Prozent mit ihm teilen.“
