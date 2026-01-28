ÖFB-Mann: „War ein lang ersehnter Traum von mir“

Der frühere Sportjournalist Kornetka kennt Ralf Rangnick, der ihn 2007 als unbeschriebenes Blatt zu Hoffenheim geholt und zum Videoanalysten gemacht hatte, schon lange. Gemeinsam haben sie einst in Düsseldorf auch eine Beratungsagentur betrieben.

„Ralf will keine Kopfnicker“

Die Beziehung ist von Vertrauen und Ehrlichkeit geprägt: „Man kann sich Sachen sagen und auch mal kontrovers diskutieren, das ist im Fußball total wichtig. Gerade jemand wie Ralf braucht um sich herum Leute, die ihm auch mal sagen, wie sie etwas sehen. Darauf besteht er auch. Er will keine Kopfnicker, er will inspiriert werden.“