„Spitalspläne müssen nochmal zurück an den Start“

Für einen Paukenschlag sorgen die Grünen am Donnerstag im NÖ-Landtag. Sie fordern in einem Antrag den sofortigen Stopp des Gesundheitsplans 2040+ und dessen Neuverhandlung. Sie sind überzeugt: Dieser Plan werde scheitern, „weil ihn die Menschen nicht verstehen“. Die Landesregierung habe es verabsäumt, die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsfindung einzubinden. „Wer den Menschen gerade in ländlichen Regionen das Gefühl gibt, dass ihnen alles genommen wird, macht schlechte Politik mit der Brechstange“, poltert die grüne Klubobfrau Helga Krismer: „Man kann nicht Strukturen abbauen, bevor die neue Versorgung tatsächlich funktioniert.“