AVL List baut weitere 100 Mitarbeiter in Graz ab

„Aufgrund veränderter Planungsprämissen für das kommende Geschäftsjahr sowie im Zuge der laufenden Transformation und Reorganisation“ müssten nun zusätzlich mehr als 100 Mitarbeitende am Standort Graz das Unternehmen verlassen. Derzeit sind in der steirischen Landeshauptstadt etwa 3.600 Frauen und Männer beschäftigt. Ursache seien die „anhaltend volatilen Marktentwicklungen, tiefgreifenden strukturellen Veränderungen in der Mobilitätsbranche sowie eine deutlich gestiegene Kostenbelastung“. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken und die führende Marktposition langfristig abzusichern.