„Sagt dem König …“: Fury verkündet Comeback

Erste Nacht mit Max? „Eine absolute Katastrophe“
Kelly plaudert aus:
Tyson Fury kehrt zurück in den Ring! Wie der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister am Mittwoch bestätigt hat, wird er am 11. April gegen den Russen Arslanbek Makhumodv boxen.
„Ich freue mich auf mein Comeback. Mein Herz schlug schon immer für den Boxsport und das wird auch immer so bleiben. Sagt dem König, das Ass ist zurück!“, so Fury in einer Aussendung. Der Kampf soll in Großbritannien stattfinden und auf der Streaming-Plattform Netflix zu sehen sein.
Für Fury ist es der erste Fight seit seiner zweiten Niederlage gegen den ungeschlagenen ukrainischen Schwergewichts-Champion Oleksandr Usyk im Dezember 2024.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.