Kärnten jagt Olympia-Gold: Wie stehen die Chancen?

Mit der Eröffnungsfeier am 6. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Die erste Medaillenentscheidung mit Kärntner Beteiligung steigt dann am 8. Februar mit dem Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder. Sollte Marco Schwarz überraschend auch die Abfahrt fahren, wäre er schon einen Tag vorher, am 7. Februar, im Einsatz.