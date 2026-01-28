Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diese Elf sind dabei

Kärnten jagt Olympia-Gold: Wie stehen die Chancen?

Kärnten
28.01.2026 14:58
Nach ihrer Schulterverletzung ist Anna Gasser noch im Unklaren, wie gut ihre Form im ...
Nach ihrer Schulterverletzung ist Anna Gasser noch im Unklaren, wie gut ihre Form im internationalen Vergleich ist. Am 9. Februar steigt schon das Big-Air-Finale.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Stefan Plieschnig
Porträt von Marcel Santner
Von Stefan Plieschnig und Marcel Santner

Olympia ruft! Gasser und Co. sind schon heiß auf die Winterspiele in Mailand und Cortina. Am 6. Februar geht’s los! Die „Kärntner Krone“ wagt eine Prognose über das Abschneiden unserer Athleten. . .

0 Kommentare

Mit der Eröffnungsfeier am 6. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Die erste Medaillenentscheidung mit Kärntner Beteiligung steigt dann am 8. Februar mit dem Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder. Sollte Marco Schwarz überraschend auch die Abfahrt fahren, wäre er schon einen Tag vorher, am 7. Februar, im Einsatz.

Die Gold-Kandidaten

Für Sabine Payer ist‘s die dritte Olympia-Einkleidung – nun hsoll auch das sportliche Debüt ...
Für Sabine Payer ist‘s die dritte Olympia-Einkleidung – nun hsoll auch das sportliche Debüt klappen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
  • Sabine Payer. Schließen „Bine“ und Olympia endlich Frieden? Nach zwei verpassten Chancen (2018 brach sie sich kurz davor den Fuß, 2022 saß sie mit Corona in China im Zimmer) will das Snowboard-Ass voll angreifen, sich von einer kürzlich erlittenen Knöchelprellung nicht aufhalten lassen. „Bis jetzt ist Olympia für mich nur negativ behaftet, das will ich ändern – ich werde heuer den Olympic Spirit, von dem jeder immer redet, suchen.“ Zwei Weltcup-Saisonsiege im olympischen Parallel-Riesenslalom zeigen, dass die 33-Jährige Gold definitiv drauf hat. Dafür muss sie am 8. Februar aber wohl Wunderkind Ester Ledecka (Tsch) schlagen.
Marco Schwarz belegte im Riesenslalom in Schladming am Dienstag Platz acht.
Marco Schwarz belegte im Riesenslalom in Schladming am Dienstag Platz acht.(Bild: Christof Birbaumer)
  • Marco Schwarz. Der Allrounder in Österreichs Skiteam hat in Italien einige Chancen auf Edelmetall. Im Super-G, Riesentorlauf (je ein Saisonsieg) und Slalom ist er wie in der Teamkombi gesetzt. Ein Abfahrtsstart ist nicht unmöglich. „Aber dafür müsste schon viel zusammenpassen“, meinte „Blacky“ nach seinem ersten Abfahrts-Training in Kitzbühel. Eine Einzelmedaille bei Olympia fehlt dem 30-Jährigen (2018 Silber mit Österreichs Team) noch – sechs WM-Medaillen in allen Disziplinen zeigen, dass ihm Großereignisse liegen.

Medaillenchancen

Snowboard-Queen Anna Gasser (li.) wird mit Benjamin Karl (re.) bei der Eröffnungsfeier als ...
Snowboard-Queen Anna Gasser (li.) wird mit Benjamin Karl (re.) bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträger fungieren.(Bild: Michael Meindl, www.michaelmeindl.com)
  • Anna Gasser. Die Goldene von 2018 und 2022 nimmt Anlauf für den dritten Olympia-Coup. Nach der Schulterverletzung hat die 34-Jährige Trainingsrückstand. „Die Medaille ist aber mein Ziel“, so Gasser, die im Big Air einen neuen Trick angekündigt hat. Beim Comeback bei den X-Games in Aspen (US) wurde sie kürzlich Achte, im Slopestyle-Weltcup davor in Laax (Sz) sogar Dritte.
Skibergsteigen ist erstmals olympisch – der Klagenfurter Paul Verbnjak greift im Mixed-Bewerb ...
Skibergsteigen ist erstmals olympisch – der Klagenfurter Paul Verbnjak greift im Mixed-Bewerb an.(Bild: Red Bull Content Pool/ Stefan Voitl)
  • Paul Verbnjak. Zum ersten Mal ist Skibergsteigen olympisch. Den Sprint am 19. Februar nimmt Paul zum Aufwärmen für den Mixed-Bewerb zwei Tage später – da hat er mit Johanna Hiemer (St) gute Medaillen-Chancen. Im Weltcup stand das Duo gesamt dreimal am Podest, wurde in der Vorsaison siebenmal Vierter! „Wir haben uns das Stockerl hoffentlich für die Spiele aufgespart“, lacht der 24-Jährige.
Skisprung-Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig freut sich auf seinen ersten Olympia-Einsatz.
Skisprung-Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig freut sich auf seinen ersten Olympia-Einsatz.(Bild: GEPA)
  • Daniel Tschofenig. Der Überflieger der Vorsaison hat nach Stotterstart seine Form gefunden, war zuletzt wieder Dauergast in den „Top 10“ – gesamt holte er heuer zwei Saisonsiege, dazu zwei weitere Stockerlplätze. Vor vier Jahren war er noch Ersatzmann gewesen.
Katharina Truppe fuhr heuer einmal aufs Weltcup-Stockerl, hatte 2022 ja Team-Gold in Peking ...
Katharina Truppe fuhr heuer einmal aufs Weltcup-Stockerl, hatte 2022 ja Team-Gold in Peking gewonnen.(Bild: GEPA)
  • Katharina Truppe. Der Umstieg zur Slalom-Spezialistin war für die Altfinkensteinerin goldrichtig. Zuletzt war die 30-Jährige siebenmal in den „Top 7“, darunter war mit Platz drei in Flachau ein Podium. Gerade in Spindlermühle gab’s Rang vier – Emma Aicher schnappte ihr den Podestplatz weg. „Immer die Deutschen“, lachte Truppe. „In Cortina wäre es cool, wenn ich es dann umdrehen könnte.“ 2022 hatte sie in Peking über Teamgold gejubelt.
Snowboard-Ass Fabi Obmann überzeugte zuletzt mit zwei zweiten Plätzen.
Snowboard-Ass Fabi Obmann überzeugte zuletzt mit zwei zweiten Plätzen.(Bild: GEPA)
  • Fabian Obmann. Der Snowboard-Gesamtweltcupsieger von 2023 hat zuletzt mit zwei zweiten Plätzen im Parallel-Riesenslalom Mut getankt. Obwohl es für den 29-Jährigen die ersten Spiele sind, bremst er die Euphorie: „Olympia ist nur ein Rennen wie jedes andere. Das wird größer gemacht, als es ist. Es gibt wichtigere Dinge auf dieser Welt.“

Außenseiter

Erstmals gemeinsam bei Olympia: Für Snowboard-Ass Alex Payer sind‘s die dritten Spiele – Ehefrau ...
Erstmals gemeinsam bei Olympia: Für Snowboard-Ass Alex Payer sind‘s die dritten Spiele – Ehefrau Sabine steht vorm Debüt.(Bild: GEPA)
  • Alexander Payer. Zweimal Sechster im laufenden Snowboard-Weltcup. Trotz verpasster Quali für die Top 16 auf der Simonhöhe (um drei Hundertstel!) ist der 36-Jährige in Italien dabei. „Da muss die Form dann stimmen, sollen die Hundertstel auf meiner Seite sein.“

Sie können nur überraschen

Eisschnelllauf-Ass Herzog erhielt die Olympia-Wäsch. Ob sie rechtzeitig fit wird, steht noch in ...
Eisschnelllauf-Ass Herzog erhielt die Olympia-Wäsch. Ob sie rechtzeitig fit wird, steht noch in den Sternen.(Bild: GEPA)
  • Vanessa Herzog. Der Countdown läuft! Mit argen Rückenproblemen musste die Eisschnellläuferin im Training zurückstellen. Ob sie bis zum Olympia-Rennen (500 m) am 15. Februar schmerzfrei wird, ist offen.
Snowboard-Teamküken Martina Ankele freut sich auf ihre ersten Spiele.
Snowboard-Teamküken Martina Ankele freut sich auf ihre ersten Spiele.(Bild: GEPA)
  • Martina Ankele. Die 23-jährige Parallel-Snowboarderin will beim Olympia-Debüt Erfahrungen sammeln. Im Weltcup landete sie zuletzt stets in den „Top 16“.
Bereit für Olympia: Anna Juppe.
Bereit für Olympia: Anna Juppe.(Bild: GEPA)
  • Anna Juppe. Die Villacher Biathletin lief zuletzt im Weltcup die zehntschnellste Zeit im Feld – am Schießstand hat sie Aufholbedarf. Im Sprint von Hochfilzen gab’s mit Rang 18 das beste Saison-Resultat.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.573 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.608 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Kärnten
Diese Elf sind dabei
Kärnten jagt Olympia-Gold: Wie stehen die Chancen?
Pilotprojekt startet
Auto-Daten sollen im Katastrophenfall helfen
Holländer strahlen
Legendärer Eismeister als perfekter Brückenbauer
Freien Tag gestrichen
Großes Zittern und ein echter Babyboom beim VSV
Bei Einreise
13 Kilo Cannabis: Schmuggler an Grenze erwischt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf