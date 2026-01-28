Simone und der Prinz: Neue Liebe für Lugner-Witwe?

Schon seit Tagen sorgen heiße Liebes-Gerüchte um Simone Lugner und Prinz Marcus von Anhalt für Schlagzeilen. Doch hat bei der Witwe von Richard Lugner rund eineinhalb Jahre nach dem Tod des Opernball-Zampano wirklich Amor wieder getroffen?
Ein Mann bringt Simone Lugner derzeit zum Strahlen: der deutsche Adoptiv-Prinz Marcus von Anhalt. Kennengelernt haben sich die beiden am vergangenen Wochenende in Kitzbühel, in Wien gab es nun sogar ein echtes Date. Und wie lief das Abendessen in der City?
Bald gemeinsam am Parkett?
Er habe sie gefragt, ob sie denn Walzer tanzen könne, schmunzelte Simone. „Und ich hab‘ gesagt, natürlich. Ich war bei ,Dancing Stars‘“, lachte Simone im Gespräch mit Puls24.
Da auch der 59-Jährige, wie sie gehört habe, auf dem Parkett eine gute Figur mache, könnte es gut möglich sein, dass sie zwei vielleicht bald einmal gemeinsam das Tanzbein schwingen werden.
Beziehungs-Themen besprochen
Denn das Date mit dem Society-Prinzen lief gut, wie die Lugner-Witwe weiter ausführte. Man habe sich etwa darüber unterhalten, „was ihm wichtig ist in einer Beziehung oder an einer Frau“.
Ein Thema, das man „ja nicht mit jedem“ bespreche, „sondern das bringt man ja nur auf den Tisch, wenn man schauen möchte, ob das auch so matchen würde ...“, so Lugner.
Eine neue Liebe?
Dass der Adoptiv-Prinz in der Vergangenheit auch als Skandal-Prinz von sich reden machte, das sieht Simone unterdessen nicht so eng, wie sie fortfuhr. „Für mich ist wichtig, wie der Mensch mit mir ist, und wie dann unsere Zukunft ist und nicht, wie er mal war oder wie er mit anderen war.“
Wie es mit Prinz Marcus weitergehen wird? Da hat Simone nur eine Antwort: „Never say never ...“
