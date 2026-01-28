Simone und der Prinz: Neue Liebe für Lugner-Witwe?

Eine neue Liebe?

Dass der Adoptiv-Prinz in der Vergangenheit auch als Skandal-Prinz von sich reden machte, das sieht Simone unterdessen nicht so eng, wie sie fortfuhr. „Für mich ist wichtig, wie der Mensch mit mir ist, und wie dann unsere Zukunft ist und nicht, wie er mal war oder wie er mit anderen war.“