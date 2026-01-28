Warnstufe 4: „Weißer Tod“ lauert auf den Bergen

Erhöhte Vorsicht gilt in den kommenden Tagen auf Tirols Bergen: Nach den jüngsten Schneefällen steigt die Lawinengefahr massiv – und es soll noch mehr Schnee folgen. In Teilen Osttirols ruft der Lawinenwarndienst ab Mittwoch sogar Warnstufe 4 aus. Auch andernorts bleibt die Lage angespannt – verbreitet herrscht in Nordtirol Stufe 3.
Aufgrund prognostizierter weiterer Schneefälle gibt der Lawinenwarndienst des Landes Tirol ab Mittwoch im Bezirk Lienz für die Regionen Karnischer Kamm sowie Lienzer Dolomiten die zweithöchste Lawinengefahrenstufe (Stufe 4 – große Lawinengefahr) oberhalb der Waldgrenze aus.
In den anderen Teilen Osttirols sowie in Nordtirol gilt verbreitet Lawinengefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr).
Unerfahrene Wintersportler sollten unbedingt auf den geöffneten Pisten und Routen bleiben.
Lawinenwarndienst Tirol
Weitere Schneefälle in Sicht
„Bereits am Wochenende hat es in der Region viel geschneit. Laut Prognosen der GeoSphere Austria sind bis Mittwoch weitere 20 bis 40 Zentimeter an Neuschnee möglich. Durch diesen Neuschneezuwachs und die schlechte Schneedeckenstabilität steigt die Lawinengefahr entsprechend an“, schildert Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst.
Vorsicht abseits der Pisten
Erhöhte Vorsicht und Zurückhaltung abseits der gesicherten Pisten sind geboten. Skitouren und Variantenfahrten sollten sich im freien Skiraum – wenn überhaupt – auf mäßig steiles Gelände beschränken.
Es gelte zudem, Auslaufbereiche großer Lawinen zu beachten. Unerfahrene Wintersportler sollten unbedingt auf den geöffneten Abfahrten/Pisten und Routen bleiben, so die Experten.
