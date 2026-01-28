Warnstufe 4: „Weißer Tod“ lauert auf den Bergen

Weitere Schneefälle in Sicht

„Bereits am Wochenende hat es in der Region viel geschneit. Laut Prognosen der GeoSphere Austria sind bis Mittwoch weitere 20 bis 40 Zentimeter an Neuschnee möglich. Durch diesen Neuschneezuwachs und die schlechte Schneedeckenstabilität steigt die Lawinengefahr entsprechend an“, schildert Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst.