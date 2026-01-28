Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch mehr Schnee kommt

Warnstufe 4: „Weißer Tod“ lauert auf den Bergen

Tirol
28.01.2026 14:40
Erhöhte Vorsicht abseits der Pisten und im freien Gelände.
Erhöhte Vorsicht abseits der Pisten und im freien Gelände.(Bild: Hubert Rauth (Symbolbild))
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Erhöhte Vorsicht gilt in den kommenden Tagen auf Tirols Bergen: Nach den jüngsten Schneefällen steigt die Lawinengefahr massiv – und es soll noch mehr Schnee folgen. In Teilen Osttirols ruft der Lawinenwarndienst ab Mittwoch sogar Warnstufe 4 aus. Auch andernorts bleibt die Lage angespannt – verbreitet herrscht in Nordtirol Stufe 3.

0 Kommentare

Aufgrund prognostizierter weiterer Schneefälle gibt der Lawinenwarndienst des Landes Tirol ab Mittwoch im Bezirk Lienz für die Regionen Karnischer Kamm sowie Lienzer Dolomiten die zweithöchste Lawinengefahrenstufe (Stufe 4 – große Lawinengefahr) oberhalb der Waldgrenze aus.

In den anderen Teilen Osttirols sowie in Nordtirol gilt verbreitet Lawinengefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr).

Zitat Icon

Unerfahrene Wintersportler sollten unbedingt auf den geöffneten Pisten und Routen bleiben.

Lawinenwarndienst Tirol

Weitere Schneefälle in Sicht
„Bereits am Wochenende hat es in der Region viel geschneit. Laut Prognosen der GeoSphere Austria sind bis Mittwoch weitere 20 bis 40 Zentimeter an Neuschnee möglich. Durch diesen Neuschneezuwachs und die schlechte Schneedeckenstabilität steigt die Lawinengefahr entsprechend an“, schildert Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst.

Die Infografik zeigt die fünf Warnstufen der Lawinengefahr mit Beschreibung der Schneedecke und der Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung. Stufe 1 steht für geringe Gefahr mit stabiler Schneedecke, Stufe 5 für sehr große Gefahr mit instabiler Schneedecke und zahlreichen spontanen Lawinen. Quelle: lawinen.at.

Vorsicht abseits der Pisten
Erhöhte Vorsicht und Zurückhaltung abseits der gesicherten Pisten sind geboten. Skitouren und Variantenfahrten sollten sich im freien Skiraum – wenn überhaupt – auf mäßig steiles Gelände beschränken.

Es gelte zudem, Auslaufbereiche großer Lawinen zu beachten. Unerfahrene Wintersportler sollten unbedingt auf den geöffneten Abfahrten/Pisten und Routen bleiben, so die Experten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.573 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.608 mal gelesen
Alexis Pinturault
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf