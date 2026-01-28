Perfekt gebratene Jakobsmuscheln mit Sauce

Peter Lehner möchte uns diesmal seine Lieblingsmuschel, die Jakobsmuschel schmackhaft machen. Auch für Muschel-Einsteiger ist diese Muschel bestens geeignet. Der Geschmack ist nicht zu intensiv und die samtige Wermut- Sherry Sauce passt perfekt zu diesem Gericht. Peter zeigt uns auch, wie man dieses Gericht auch optisch perfekt auf den Teller bringt.
Jacobsmuscheln mit Wermut-Sherry Sauce
Zutaten: 6 Jakobsmuscheln, Olivenöl, Salz, Pfeffer, 1 EL Butter, 1 Zitrone
Zubereitung:
Eine beschichtete Pfanne stark erhitzen. Die Jakobsmuscheln mit Küchenpapier trocken tupfen, salzen und in Olivenöl 1 Minute pro Seite goldbraun anbraten. Von der Hitze nehmen und Butter hinzufügen.
Die Muscheln durchschwenken und mit Zitrone abschmecken.
Wermut-Sherry Sauce
Zutaten: 200g fein geschnittene Schalotten, 2 Zweige Estragon, 100ml Weißwein, 300ml Fino Sherry, 200ml Noilly Prat, Salz, Pfeffer, Zitrone, 150g kalte Butter
Zubereitung:
Schalotten in etwas Butter glasig anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen und komplett reduzieren lassen. Mit Sherry und Noilly Prat aufgießen und auf ca.1/3 reduzieren. Durch ein Sieb passieren und mit kalter Butter montieren. Salz, Pfeffer und Zitrone zum Abschmecken. Kurz aufmixen und den Schaum mit Sauce über die Muscheln verteilen.