Rezept der Woche

Perfekt gebratene Jakobsmuscheln mit Sauce

Rezept der Woche
28.01.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Peter Lehner möchte uns diesmal seine Lieblingsmuschel, die Jakobsmuschel schmackhaft machen. Auch für Muschel-Einsteiger ist diese Muschel bestens geeignet. Der Geschmack ist nicht zu intensiv und die samtige Wermut- Sherry Sauce passt perfekt zu diesem Gericht. Peter zeigt uns auch, wie man dieses Gericht auch optisch perfekt auf den Teller bringt.

Jacobsmuscheln mit Wermut-Sherry Sauce
Zutaten: 6 Jakobsmuscheln, Olivenöl, Salz, Pfeffer, 1 EL Butter, 1 Zitrone
Zubereitung: 
Eine beschichtete Pfanne stark erhitzen. Die Jakobsmuscheln mit Küchenpapier trocken tupfen, salzen und in Olivenöl 1 Minute pro Seite goldbraun anbraten. Von der Hitze nehmen und Butter hinzufügen.
Die Muscheln durchschwenken und mit Zitrone abschmecken. 

(Bild: krone.tv)

Wermut-Sherry Sauce
Zutaten: 200g fein geschnittene Schalotten, 2 Zweige Estragon, 100ml Weißwein, 300ml Fino Sherry, 200ml Noilly Prat, Salz, Pfeffer, Zitrone, 150g kalte Butter
Zubereitung:
Schalotten in etwas Butter glasig anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen und komplett reduzieren lassen. Mit Sherry und Noilly Prat aufgießen und auf ca.1/3 reduzieren. Durch ein Sieb passieren und mit kalter Butter montieren. Salz, Pfeffer und Zitrone zum Abschmecken. Kurz aufmixen und den Schaum mit Sauce über die Muscheln verteilen.

