Perfekt gebratene Jakobsmuscheln mit Sauce

Peter Lehner möchte uns diesmal seine Lieblingsmuschel, die Jakobsmuschel schmackhaft machen. Auch für Muschel-Einsteiger ist diese Muschel bestens geeignet. Der Geschmack ist nicht zu intensiv und die samtige Wermut- Sherry Sauce passt perfekt zu diesem Gericht. Peter zeigt uns auch, wie man dieses Gericht auch optisch perfekt auf den Teller bringt.