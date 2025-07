Telegram wird zum Marktplatz für Schwurbler

In Phasen kollektiver Verunsicherung steige auch die Anfälligkeit für einfache Deutungsmuster, exklusive „Wahrheiten“ und vermeintlich alternative Lösungsangebote, so die Studienautoren Felix Lippe und Philipp Pflegerl, die von einer „massiven Professionalisierung“ der Szene sprechen. Die Nachfrage werde gezielt adressiert und kommerziell verwertet. Die Zahl der veröffentlichten Nachrichten steigt dabei weiter an und überschritt im Sommer 2024 mit knapp 60.000 Beiträgen pro Monat erstmals den bisherigen Höchststand aus der Corona-Zeit.