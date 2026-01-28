Schubert für alle als erfrischendes Wunschkonzert

Zwei Sänger, ein Pianist, eine Gesamtausgabe der mehr als 600 Lieder von Franz Schubert und ein neugieriges Publikum – die Zutaten für das Projekt „Schubert für alle“ sind einfach. Und doch sprengt das neue Format im Wiener Konzerthaus die gängigen Formen – auf sehr lebendige und sympathische Weise. Tenor Julian Prégardien und Pianist Daniel Heide luden am Dienstag zum zweiten Mal zu einem schwungvoll moderierten Schubert-Wunschkonzert. Als Gast hatten sie diesmal die junge Sopranistin Erika Baikoff mit dabei. Passenderweise im (ausverkauften) Schubert-Saal sangen die beiden auf Zuruf aus dem umfangreichen Liedschaffen des Komponisten.