Erste Nacht mit Max? „Eine absolute Katastrophe“

In den Kommentaren führte Piquet weiter aus: „Ich würde sagen, es war eine absolute Katastrophe.“ Zum Glück für den um neun Jahre jüngeren Verstappen blieb es nicht bei einer Nacht. Seit mittlerweile zehn Jahren weicht Piquet ihrem Max nicht von der Seite, vergangenen Mai kam Töchterchen Lily zur Welt.