Erste Nacht mit Max? „Eine absolute Katastrophe“

So perfekt das Liebesglück zwischen Max Verstappen und Kelly Piquet heute auch sein mag, so durchwachsen dürfte das Kennenlernen der beiden abgelaufen sein. Die erste Nacht mit dem späteren vierfachen Formel-1-Champion sei „eine absolute Katastrophe“, gewesen, wie die Brasilianerin auf Instagram ausplauderte.
Auch Kelly Piquet schloss sich dem Trend an, eine Bilderserie aus dem Jahr 2016 zu posten. Darin zu sehen: Fotos mit der Familie, der Formel-1-Legende Niki Lauda und am letzten Bild einem 19-Jährigen Max Verstappen – der sch offenbar auf Anhieb in Piquet verschossen haben dürfte.
„Keine magische Nacht“
„Ich lernte diesen Mann kennen. Schon am nächsten Tag sagte er mir, ich sei die Liebe seines Lebens“, erinnerte sich das Model an das erste Treffen mit Verstappen. „Ich hatte an dem Abend absolut keine magische Nacht. Aber irgendetwas Glückliches lag in der Luft.“
In den Kommentaren führte Piquet weiter aus: „Ich würde sagen, es war eine absolute Katastrophe.“ Zum Glück für den um neun Jahre jüngeren Verstappen blieb es nicht bei einer Nacht. Seit mittlerweile zehn Jahren weicht Piquet ihrem Max nicht von der Seite, vergangenen Mai kam Töchterchen Lily zur Welt.
