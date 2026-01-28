SPÖ-Politiker zahlen Gehalt an ÖVP-Ortschef zurück

„Wir haben den Entschluss gefasst, unsere Gehälter zu retournieren, weil nicht mehr klar ist, was da abläuft“, erklärt SPÖ-Vizebürgermeisterin Tanja Illedits ihr Vorgehen. Für sie und den SPÖ-Gemeindevorstand sei unerklärlich, warum der ÖVP-Ortschef die Überweisung des Einkommens von seinem Privatkonto vorgenommen hatte. „Wie kommt der Bürgermeister als Privatperson an meine Bankdaten?“, fragt sich Illedits: „Vieles geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Wir warten die rechtliche Klarstellung nach der offiziellen Prüfung ab.“