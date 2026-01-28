Erleben Sie Wiener Sporthighlights hautnah

Vom SK Rapid Wien über den FK Austria Wien bis hin zu den Vienna Capitals – mit dem Sportkombiticket Wien können Sie hier live dabei sein und noch bei vielen weiteren Sportevents. Die „Krone“ verlost hierzu 2x2 Sportkombitickets für Erwachsene.
Das „Sportkombiticket Wien“ bringt Sie in der Saison 2025/26 zu sechs Sportveranstaltungen in Wien – angefangen bei einem Fußballbundesliga-Spiel, über ein Eishockeyspiel bis hin zur Trendsportart Floorball.
Mit dem „Sportkombiticket Wien“ kann innerhalb der Saison 2025/26 je ein Spiel bei nachfolgenden Vereinen besucht werden
Die gewünschten Spieltermine und somit auch die Gegner können innerhalb der Saison frei ausgesucht werden. Das „Sportkombiticket Wien“ ist somit eine flexible Möglichkeit neue Sportarten live zu erleben für nur 64,99 Euro für Erwachsene (29,99 Euro für Kinder bis 15 Jahre).
Das Kombiticket war die Idee von Constantin Badawi, der die Idee in die Realität umsetzte. Seit 2020 verfolgt Kombiticket Austria das Ziel, Menschen wieder näher zusammenzubringen und sie dabei zu unterstützen, gemeinsam etwas zu erleben. Auch Wiener Sportfans können die besten Vereine aus Wien mit nur einem Ticket erleben! Weitere Informationen über das Sportkombitickets Wien finden Sie HIER.
Die „Krone“ verlost unter allen Teilnehmern 2x2 Sportkombitickets Wien für Erwachsene. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 2. Februar, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Sport“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnneten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.