Erleben Sie Wiener Sporthighlights hautnah

Das Kombiticket war die Idee von Constantin Badawi, der die Idee in die Realität umsetzte. Seit 2020 verfolgt Kombiticket Austria das Ziel, Menschen wieder näher zusammenzubringen und sie dabei zu unterstützen, gemeinsam etwas zu erleben. Auch Wiener Sportfans können die besten Vereine aus Wien mit nur einem Ticket erleben! Weitere Informationen über das Sportkombitickets Wien finden Sie HIER.