Morddrohung gegen Simone Lugner: Mann angeklagt

Für die 42-jährige Simone Lugner war der Vorfall besorgniserregend. Denn er geschah nur einen Tag, nachdem sie Schändung eines Fotos am Grab von Richard Lugner am Grinzinger Friedhof angezeigt hatte. In seiner polizeilichen Einvernahme gab der in Tirol geborene Türke zu, gegen die Scheibe geklopft zu haben. Von einer Todesdrohung will er aber nichts wissen. „Ich will doch niemanden töten, wer kann denn so etwas denken“, gab er an.