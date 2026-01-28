Junger Snowboarder stirbt zehn Tage nach Sturz

Der schwere Unfall ereignete sich am 17. Jänner im Skigebiet Damüls. Der 21-jährige deutsche Snowboarder kam bei der Abfahrt mit drei Begleitern rechts von der Piste ab und gelangte ins freie Gelände. Dort fuhr er schließlich über den Abhang auf einen darunter querenden, von einer Pistenraupe gewalzten Verbindungsweg zu.