Junger Snowboarder stirbt zehn Tage nach Sturz

Bereits am 17. Jänner kam es im Vorarlberger Skigebiet Damüls zu einem schweren Unfall eines 21-jährigen Deutschen. Der Mann war mit dem Snowboard unterwegs und stürzte – am Dienstag erlag er seinen schweren Verletzungen.
Der schwere Unfall ereignete sich am 17. Jänner im Skigebiet Damüls. Der 21-jährige deutsche Snowboarder kam bei der Abfahrt mit drei Begleitern rechts von der Piste ab und gelangte ins freie Gelände. Dort fuhr er schließlich über den Abhang auf einen darunter querenden, von einer Pistenraupe gewalzten Verbindungsweg zu.
In Mulde stecken geblieben
Beim Übergang blieb das Snowboard aber in einer Mulde stecken und brach, woraufhin der 21-Jährige mit voller Wucht auf Kopf und Gesicht stürzte und bewusstlos im Schnee liegenblieb.
Schädel-Hirn-Trauma
Der deutsche Wintersportler erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Wie die Polizei berichtet, erlag er dort am Dienstag den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas.
