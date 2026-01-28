Dramen auf Autobahn: Tod lauert auf Transitroute!

Auch in den Jahren zuvor kam es immer wieder zu tödlichen Unfällen: Im Mai 2022 starb etwa ein 41-jähriger Einheimischer, nachdem er auf der A12 bei Langkampfen das Ende eines Staus übersehen hatte und ungebremst auf einen Lkw aufgefahren war. Im April 2021 endete ein Auffahrunfall auf der A12 bei Wörgl für einen 27-jährigen Arbeiter tödlich. Er war mit einem Firmenwagen gegen einen stehenden Lastwagen gekracht.