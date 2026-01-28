Wien bei Strompreisen im günstigen Mittelfeld

Der Anlass für die Aufstellung ist die Ankündigung des mehrheitlich staatlichen Verbunds – derzeit mit 689 Euro unter den teuersten Anbietern – für einen „Österreich Tarif“ von nur 467 Euro Arbeitskosten für einen durchschnittlichen Haushalt pro Jahr. Details des Tarifmodells, vor allem die Höhe der Grundpauschale, sind zwar noch offen. Klar ist aber, dass der Preisdruck auch auf alle anderen Anbieter steigen wird.