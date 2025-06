Trotz Todesdrohung: Freispruch im Lugner-Prozess

„Das dürfte ein Verrückter sein“

Dem Prozess wegen gefährlicher Drohung will er sich auch beim zweiten Anlauf im Landl nicht stellen. Die angeordnete Vorführung bleibt erfolglos. Wer aber den Weg ins Gericht gefunden hat: die Baumeister-Witwe und Opfer in der Causa, vertreten von Anwalt Florian Höllwarth. Sie erinnert sich im Zeugenstand zurück: „Es hat zuerst jemand gegen das Rolltor gehämmert und gerufen: ‘Lasst mich rein!‘.“ Der Lokal-Besitzer, in dem die Morgensendung aufgenommen wurde, habe dann gesagt: „Das dürfte ein Verrückter sein.“