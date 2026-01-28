Hartberg streckt dem GAK die Hand entgegen

Der oststeirische Bundesliga-Klub ist im Frühjahr auf die „Mission Top-Sechs“ fokussiert. Aber strukturelle Hilfe für den Rivalen wäre denkbar.
Noch elf Tage bis zum Bundesligastart bei Rapid – nach den Abgängen von Mijic (Kifisias), Prokop (Zeljeznicar) und Hardley (Dordrecht), den Zugängen von Pazourek (Austria) und Schopp (Mainz) sowie der Heimkehr von Scherf (Stripfing) haben für Hartberg-Boss Erich Korherr momentan Vertragsverlängerungen Priorität: „Wir wollen mit Kovacevic und Fillafer verlängern – und mit Tobias Kainz. Der gehört in Hartberg ja zum Inventar – wie Jürgen Heil!“ Der Kapitän aber zögert noch mit der Verlängerung: „Der Heili ist einer unserer Wichtigsten. Nach zehn Jahren bei uns wird er sich einmal anschauen, wie unsere neue Mannschaft aussieht. Wenn er das Gefühl hat, sie ist gut, wird er hoffentlich den Weg mit uns weitergehen.“ Die Qualifikation für die Top-Sechs und damit die Chance auf den Europacup wären ein starkes Argument.
Korherr denkt, dass Hartberg im Frühjahr gut aufgestellt ist: „Jetzt, da Jed Drew wieder voll fit vom U23-Asien-Cup zurück ist, haben wir in allen Linien gute Leute. Die Mannschaft ist stark genug, den Einzug in die Meisterrunde zu schaffen!“
Die Top-Sechs wären auch positiv für Verhandlungen mit den Klubs der Leihspieler: „Ich denke, dass es für Dominic Vinczes Entwicklung wichtig wäre, noch ein Jahr in Hartberg viele Spiele zu machen. Das wäre auch ein Mehrwert für Rapid, wo es sehr starken Konkurrenzdruck gibt. Auch wegen Max Hennig sind wir mit Bayern im Austausch. Wenn er dort keine Chance auf die erste Mannschaft hat, wär’s klug von ihm, mit 19 Jahren in Hartberg zu bleiben und zu spielen.“ Bei Konstantin Schopp wäre eine längerfristige Leihe ebenso wünschenswert: „Es wird darauf ankommen, ob Mainz oben bleibt. Sollten sie in die zweite Liga absteigen, werden sie ihn vermutlich zurückrufen, damit er dort spielt.“
Der rekonvaleszente Paul Komposch ist wie ein Zugang zu werten: „Wir sind froh, wenn er nach seinem Kreuzbandriss wieder ins Training einsteigt. Ich bin guter Dinge, dass er bald zurückkehrt. Und wenn er fit ist, reden wir über seine Zukunft.“
Am Rande des letzten Testspiels Samstag gegen Lafnitz (Kunstrasen Hartberg, 11) denkt Korherr an die Finanzierung der nächsten Ausbauschritte in der Profertil Arena (Kabinen, Mehrzweckräume etc.), wo möglicherweise im Zuge eines Stadionumbaus in Graz vorübergehend ein neuer Mieter einziehen könnte: „Wir haben mit dem GAK einmal lose geplaudert, falls dieser unser Stadion brauchen sollte. Wir haben zwar auch die KM II und die Frauen bei uns im Stadion, aber wenn es so sein sollte, werden wir eine Lösung finden. Wir Steirer müssen einander helfen!“
