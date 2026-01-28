Hartberg streckt dem GAK die Hand entgegen

Die Top-Sechs wären auch positiv für Verhandlungen mit den Klubs der Leihspieler: „Ich denke, dass es für Dominic Vinczes Entwicklung wichtig wäre, noch ein Jahr in Hartberg viele Spiele zu machen. Das wäre auch ein Mehrwert für Rapid, wo es sehr starken Konkurrenzdruck gibt. Auch wegen Max Hennig sind wir mit Bayern im Austausch. Wenn er dort keine Chance auf die erste Mannschaft hat, wär’s klug von ihm, mit 19 Jahren in Hartberg zu bleiben und zu spielen.“ Bei Konstantin Schopp wäre eine längerfristige Leihe ebenso wünschenswert: „Es wird darauf ankommen, ob Mainz oben bleibt. Sollten sie in die zweite Liga absteigen, werden sie ihn vermutlich zurückrufen, damit er dort spielt.“