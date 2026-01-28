Vorteilswelt
Harsche Kritik an ICE

Katy Perry appelliert: „Wut in Taten verwandeln“

Society International
28.01.2026 08:11
Katy Perry verurteilt in einem Instagram-Posting die rabiaten Einsätze der ...
Katy Perry verurteilt in einem Instagram-Posting die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE und ruft die US-Bürger zum Widerstand auf.(Bild: APA/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Katy Perry (41) hat die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE auf den Straßen des Landes verurteilt und ihre Landsleute zum Widerstand aufgerufen. Auf Instagram fordert die US-Sängerin in einer Nachricht an ihre mehr als 200 Millionen Follower, Protestschreiben an US-Senatoren zu schicken oder bei ihnen anzurufen, um einen Finanzierungsstopp für ICE zu erwirken. Dazu postete Perry konkrete Handreichungen wie eine Vorlage für Beschwerdeschreiben.

Das Ziel: Budgetmittel für die Migrationsbehörde sollen vom US-Parlament blockiert werden. „Es ist an der Zeit, Wut in Taten zu verwandeln“, schrieb Perry.

Die Verhaftungen von US-Bürgern und Ausländern sowie Angriffe auf friedliche Demonstranten seien nicht mehr zu ertragen, heißt es in dem an die Senatoren gerichteten Beschwerdeschreiben.

Sehen Sie hier das Posting von Katy Perry:

Perrys Posting erhielt binnen weniger Stunden mehr als 150.000 Likes.

Kritik an ICE wächst
Einsatzkräfte von ICE fahnden auf Geheiß der Regierung von US-Präsident Donald Trump seit Monaten nach Migranten, die angeblich keine Aufenthaltsgenehmigung haben – dabei wenden die hochgerüsteten Beamten auch immer wieder rohe Gewalt an.

Auch US-Bürger, die dagegen protestieren, geraten dabei immer wieder selbst ins Visier der Einsatzkräfte. In Minneapolis im Bundesstaat Minnesota wurde zuletzt erneut ein Kritiker der Abschieberazzien auf offener Straße erschossen, obwohl von ihm augenscheinlich keine akute Bedrohung für die Einsatzkräfte ausging.

Perry liebt Trudeau
Perry („I Kissed a Girl“) ist seit einigen Monaten mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54) liiert, der während seiner bis März 2025 dauernden Amtszeit mehrfach mit Trump aneinandergeraten war.

Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire hatten 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Sie haben drei Kinder. Perry war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen, die beiden haben eine Tochter.

