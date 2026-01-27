Vorteilswelt
Schon Ersatz gefunden

Roland Kaiser muss für Ball der Wirtschaft absagen

Adabei Österreich
27.01.2026 18:28
Roland Kaiser kann wegen einer Bänderverletzung bis auf Weiteres nicht auftreten.
Roland Kaiser kann wegen einer Bänderverletzung bis auf Weiteres nicht auftreten.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Bänderverletzung zwingt Schlagersänger Roland Kaiser (73), seinen Auftritt beim Ball der Wiener Wirtschaft kurzfristig abzusagen. Doch der Wirtschaftsbund Wien hat bereits einen würdigen Ersatz und ebenso großen Publikumsmagneten gefunden.

So wird nun DJ Ötzi am 30. Jänner für die Mitternachtseinlage in den Prunksälen der Hofburg sorgen. „Mit DJ Ötzi zieht – im besten Sinn – ein Hauch Tirol in die Wiener Hofburg ein. Seit Jahrzehnten zählt er zu den prägendsten Entertainern im deutschsprachigen Raum“, rührt der Wirtschaftsbund die Werbetrommel für den Kaiser-Ersatz.

Und es wird betont: „Dass DJ Ötzi bis heute die Massen bewegt, unterstreicht auch das jüngste Chart-Comeback von ,Tirol‘ via Social Media, das in Deutschland die Top 10 und in Österreich die Top 6 erreichte.“

DJ Ötzi präsentierte sich zuletzt beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel als Publikumsliebling und ...
DJ Ötzi präsentierte sich zuletzt beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel als Publikumsliebling und heizte den Fans ordentlich ein.

Mathea eröffnet den Ball
Der Ball der Wiener Wirtschaft wird von Popstar Mathea eröffnet. Wenige Stunden später ist dann der 55-jährige Musiker, der mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle heißt, an der Reihe.

DJ Ötzi tourt übrigens derzeit im Rahmen seiner „Gipfeltour“ durch mehrere Skiorte und bringt im April sein Album „Öha“ raus – das vermutlich auch von vielen jungen Leuten gestreamt wird.

Lesen Sie auch:
DJ Ötzi stürmt mit einem 13 Jahre alten Song zum zweiten Mal die Charts – dank TikTok.
Song ist 13 Jahre alt
TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!
19.01.2026
Krone Plus Logo
Aufregung um Gäste
Das kostet Walter Rucks Ball-Starparade
27.01.2026
„Krone“-Interview
Roland Kaiser: „Eine Eitrige und ein 16er-Blech“
20.02.2025

Kaiser muss sich in den kommenden Wochen schonen
Der Schlagersänger selbst wird sich in den kommenden Wochen „auf ärztlichen Rat schonen“. Der 73-Jährige bedauere dies sehr und bitte um Verständnis, heißt es seitens des Managements zur Absage. 

