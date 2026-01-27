Roland Kaiser muss für Ball der Wirtschaft absagen

So wird nun DJ Ötzi am 30. Jänner für die Mitternachtseinlage in den Prunksälen der Hofburg sorgen. „Mit DJ Ötzi zieht – im besten Sinn – ein Hauch Tirol in die Wiener Hofburg ein. Seit Jahrzehnten zählt er zu den prägendsten Entertainern im deutschsprachigen Raum“, rührt der Wirtschaftsbund die Werbetrommel für den Kaiser-Ersatz.