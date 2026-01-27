Roland Kaiser muss für Ball der Wirtschaft absagen

Eine Bänderverletzung zwingt Schlagersänger Roland Kaiser (73), seinen Auftritt beim Ball der Wiener Wirtschaft kurzfristig abzusagen. Doch der Wirtschaftsbund Wien hat bereits einen würdigen Ersatz und ebenso großen Publikumsmagneten gefunden.
So wird nun DJ Ötzi am 30. Jänner für die Mitternachtseinlage in den Prunksälen der Hofburg sorgen. „Mit DJ Ötzi zieht – im besten Sinn – ein Hauch Tirol in die Wiener Hofburg ein. Seit Jahrzehnten zählt er zu den prägendsten Entertainern im deutschsprachigen Raum“, rührt der Wirtschaftsbund die Werbetrommel für den Kaiser-Ersatz.
Und es wird betont: „Dass DJ Ötzi bis heute die Massen bewegt, unterstreicht auch das jüngste Chart-Comeback von ,Tirol‘ via Social Media, das in Deutschland die Top 10 und in Österreich die Top 6 erreichte.“
Mathea eröffnet den Ball
Der Ball der Wiener Wirtschaft wird von Popstar Mathea eröffnet. Wenige Stunden später ist dann der 55-jährige Musiker, der mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle heißt, an der Reihe.
DJ Ötzi tourt übrigens derzeit im Rahmen seiner „Gipfeltour“ durch mehrere Skiorte und bringt im April sein Album „Öha“ raus – das vermutlich auch von vielen jungen Leuten gestreamt wird.
Kaiser muss sich in den kommenden Wochen schonen
Der Schlagersänger selbst wird sich in den kommenden Wochen „auf ärztlichen Rat schonen“. Der 73-Jährige bedauere dies sehr und bitte um Verständnis, heißt es seitens des Managements zur Absage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.