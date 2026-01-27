Dieser Dachstuhl bewahrte schon Ritter vor Regen

In einer kleinen Kirche in der Wachau in Niederösterreich wurde jetzt ein Dachstuhl aus dem 11. Jahrhundert entdeckt. Er ist damit die älteste bislang bekannte derartige Konstruktion in Österreich.
Die Filialkirche St. Lorenz bei Rossatz-Arnsdorf im Bezirk Krems birgt eine besondere bauhistorische Sensation: Bei Bauuntersuchungen waren Fachleute im Dachstuhl des Gotteshauses auf konstruktive Merkmale gestoßen, die auf ein hohes Alter schließen ließen. Daher wurden die Balken einer genauen Analyse durch Dendrochronologie unterzogen. Dabei handelt es sich um ein naturwissenschaftliches Verfahren zur Altersbestimmung von Holz.
Neuer Rekordhalter
Das Ergebnis verblüffte die Forscher: Denn die Bäume, die bei der Errichtung zum Einsatz kamen, waren offensichtlich im Winter 1095/1096 gefällt worden. „Da Bauholz im Mittelalter üblicherweise unmittelbar nach der Fällung verbaut wurde, ist damit der Errichtungszeitpunkt des Dachstuhls und vermutlich der gesamten Kapelle präzise bestimmbar“, erklären Experten des Arbeitskreises für Hausforschung. Somit läuft dieser Dachstuhl in der Wachau jenem der Johanneskapelle im steirischen Pürgg ganz klar den Rang als älteste erhaltene derartige Konstruktion in Österreich ab. Er übertrifft den bisherigen Rekordhalter um gut 30 Jahre.
Wechselvolle Geschichte
Die Kirche St. Lorenz ist an einen römischen Wachturm aus dem 4. Jahrhundert angebaut und daher Teil des UNESCO-Welterbes „Donaulimes“. Sie stellt ein somit herausragendes Beispiel für die Wiederverwendung römischer Baureste in der Wachau dar. Im Mittelalter diente die Anlage als kleine Burg. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie um 1208 als Sitz des Meinhardus de sancto Laurentio aus dem Umfeld der Herren von Kuenring. Die Entdeckung des ältesten Dachstuhls Österreichs wurde kürzlich in Mautern präsentiert. Wissenschafter sind sich einig: „Diese Sensation unterstreicht die kulturhistorische Bedeutung der Wachau!“
