Dieser Dachstuhl bewahrte schon Ritter vor Regen

Neuer Rekordhalter

Das Ergebnis verblüffte die Forscher: Denn die Bäume, die bei der Errichtung zum Einsatz kamen, waren offensichtlich im Winter 1095/1096 gefällt worden. „Da Bauholz im Mittelalter üblicherweise unmittelbar nach der Fällung verbaut wurde, ist damit der Errichtungszeitpunkt des Dachstuhls und vermutlich der gesamten Kapelle präzise bestimmbar“, erklären Experten des Arbeitskreises für Hausforschung. Somit läuft dieser Dachstuhl in der Wachau jenem der Johanneskapelle im steirischen Pürgg ganz klar den Rang als älteste erhaltene derartige Konstruktion in Österreich ab. Er übertrifft den bisherigen Rekordhalter um gut 30 Jahre.