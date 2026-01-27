Nach Gehirnerschütterung: Flock wieder im Training

„Ich vertrage das nicht mehr so gut!“

Ohnehin zählt seit Saisonbeginn im großen Plan für Olympia, dass rein auf Qualität gesetzt werde und nicht auf Quantität. „Weil ich körperlich generell immer wieder ein bisschen Beschwerden habe mit meinem Rücken und immer wieder so kleinere Verletzungen aufkommen.“ Sie fahre im Training zwei Läufe, wenn andere drei machen. „Ein dritter Lauf nimmt mir zu viel Energie. Ich vertrage das nicht mehr so gut. Ich nehme einen oder zwei Läufe und weiß, ich kann das, was ich mir erarbeitet habe, ins Rennen umsetzen.“