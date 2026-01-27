Vorteilswelt
Wiens lustiges Faschings Gschnas lädt Sie ein

27.01.2026 18:39
Der Hausball im Gasthaus Napoleon
Der Hausball im Gasthaus Napoleon(Bild: Philipp Puerrer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bald stehen in Wien die Feiern rund um die narrischte Zeit des Jahres wieder an. Eine der größten und lustigsten Feiern hierzu veranstaltet das Gasthaus Napoleon im 22. Bezirk am 7. Februar ab 18 Uhr und die „Krone“ verlost neben den letzten verfügbaren Sitzplatzkarten auch noch weitere Tickets für das lustigste Gschnas Wiens!

Am Samstag, 7. Februar 2026, wird im Gasthaus Napoleon wieder Fasching gefeiert. Bereits zum vierten Mal lädt das Haus am Kagraner Platz zum Napoleon Hausball und führt damit eine Tradition weiter, die sich in der Donaustadt etabliert hat. Wenn der Tanzboden glüht und die Discokugel glitzert, steht der Abend ab 18 Uhr ganz im Zeichen eines richtigen Faschings-Gschnas – mit Partyhits, ausgelassener Stimmung und einer großen Tombola. Ein Highlight des Abends ist die Kostümprämierung, bei der das kreativste Kostüm des Abends mit einem tollen Preis ausgezeichnet wird.

Faschingsgschnas in der Wiener Donaustadt.
Faschingsgschnas in der Wiener Donaustadt.(Bild: Philipp Puerrer)

Die Narren sind da
Zum Wiener Fasching gehören Gschnas und Hausbälle seit jeher dazu. Gemeinsames Feiern, verkleiden und Tanzen stehen dabei im Mittelpunkt. Der Hausball im Gasthaus Napoleon hat sich in den vergangenen Jahren als Treffpunkt für Stammgäste, Nachbarschaft und neue Besucher etabliert und zählt zu den festen Größen im Faschingskalender der Donaustadt. Weitere Informationen rund um den Hausball im Gasthasu Napoleon finden Sie HIER. Tickets können HIER gekauft werden. 

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Napoleon Hausball am 7. Februar um 18 Uhr an zwei glückliche Gewinner jeweils zwei Sitzplatzkarten. Zusätzlich befinden sich auch noch 3x2 Stehplatztickets für das lustigste Gschnas in Wien im Lostopf. Einfach das untenstehende Formular bis zum 3. Februar, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir gute Nachrichten für alle Abonnenten des „Guten Morgen -Wien“ Newsletters. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

