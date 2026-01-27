Wiens lustiges Faschings Gschnas lädt Sie ein

Am Samstag, 7. Februar 2026, wird im Gasthaus Napoleon wieder Fasching gefeiert. Bereits zum vierten Mal lädt das Haus am Kagraner Platz zum Napoleon Hausball und führt damit eine Tradition weiter, die sich in der Donaustadt etabliert hat. Wenn der Tanzboden glüht und die Discokugel glitzert, steht der Abend ab 18 Uhr ganz im Zeichen eines richtigen Faschings-Gschnas – mit Partyhits, ausgelassener Stimmung und einer großen Tombola. Ein Highlight des Abends ist die Kostümprämierung, bei der das kreativste Kostüm des Abends mit einem tollen Preis ausgezeichnet wird.