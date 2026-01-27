Geschwisterchen kommt: Ex-ÖSV-Ass im Familienglück

Ex-ÖSV-Ass Roland Leitinger erwartet innerhalb von zwei Jahren den zweiten Nachwuchs. Sein Sohn Laurenz bekommt ein Geschwisterchen.
Zwei Jahre ist es her, dass Roland Leitinger beim legendären Nightrace in Schladming ein letztes Mal die große Weltcup-Bühne betrat. Im neongelben Partyoutfit verabschiedete sich der Salzburger damals vor dem zweiten Durchgang aus dem Skizirkus. Es war ein würdiger Abschied für den Riesentorlauf-Vizeweltmeister von 2017.
Langweilig wurde dem heute 34-Jährigen nach dem Karriereende aber keineswegs. Kurz nach seinem Rücktritt kam Sohn Laurenz zur Welt und nun gibt es erneut freudige Nachrichten aus dem Hause Leitinger. Wie Roland und Ehefrau Simone auf Instagram verkündeten, erwartet die Familie weiteren Nachwuchs. „Laurenz kann es kaum erwarten, im Sommer großer Bruder zu werden“, schrieben sie zu einem Posting samt Ultraschallbild.
Leitinger hängte 2024 nach zwölf Jahren im Weltcup seine Skier an den Nagel. „Ich habe gespürt, dass es an der Zeit ist dem Sport als Rennläufer danke und auf Wiedersehen zu sagen“, schrieb er Mitte Dezember auf Instagram. „Aber ich werde dich ewig in meinem Herzen tragen.“
Riesentorlauf-Vize-Weltmeister von 2017
Die Karriere des 34-jährigen Tirolers war von vielen Höhen und Tiefen geprägt. So riss er sich zweimal das Kreuzband, der Rücken machte immer wieder Probleme. In 72 Weltcuprennen stand er zweimal auf dem Stockerl. Seinen größten Erfolg feierte Leitinger bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz, als er Vize-Weltmeister im Riesenslalom wurde.
Heute steht für Leitinger nicht mehr der Kampf um Hundertstel im Fokus, sondern das Familienglück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.