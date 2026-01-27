Geschwisterchen kommt: Ex-ÖSV-Ass im Familienglück

Langweilig wurde dem heute 34-Jährigen nach dem Karriereende aber keineswegs. Kurz nach seinem Rücktritt kam Sohn Laurenz zur Welt und nun gibt es erneut freudige Nachrichten aus dem Hause Leitinger. Wie Roland und Ehefrau Simone auf Instagram verkündeten, erwartet die Familie weiteren Nachwuchs. „Laurenz kann es kaum erwarten, im Sommer großer Bruder zu werden“, schrieben sie zu einem Posting samt Ultraschallbild.