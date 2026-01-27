Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2 Jahre nach Rücktritt

Geschwisterchen kommt: Ex-ÖSV-Ass im Familienglück

Ski Alpin
27.01.2026 11:42
Roland Leitinger (re.) erwartet sein zweites Kind.
Roland Leitinger (re.) erwartet sein zweites Kind.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/simone.leitinger)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ex-ÖSV-Ass Roland Leitinger erwartet innerhalb von zwei Jahren den zweiten Nachwuchs. Sein Sohn Laurenz bekommt ein Geschwisterchen.

0 Kommentare

Zwei Jahre ist es her, dass Roland Leitinger beim legendären Nightrace in Schladming ein letztes Mal die große Weltcup-Bühne betrat. Im neongelben Partyoutfit verabschiedete sich der Salzburger damals vor dem zweiten Durchgang aus dem Skizirkus. Es war ein würdiger Abschied für den Riesentorlauf-Vizeweltmeister von 2017.

Langweilig wurde dem heute 34-Jährigen nach dem Karriereende aber keineswegs. Kurz nach seinem Rücktritt kam Sohn Laurenz zur Welt und nun gibt es erneut freudige Nachrichten aus dem Hause Leitinger. Wie Roland und Ehefrau Simone auf Instagram verkündeten, erwartet die Familie weiteren Nachwuchs. „Laurenz kann es kaum erwarten, im Sommer großer Bruder zu werden“, schrieben sie zu einem Posting samt Ultraschallbild.

Leitinger hängte 2024 nach zwölf Jahren im Weltcup seine Skier an den Nagel. „Ich habe gespürt, dass es an der Zeit ist dem Sport als Rennläufer danke und auf Wiedersehen zu sagen“, schrieb er Mitte Dezember auf Instagram. „Aber ich werde dich ewig in meinem Herzen tragen.“

Lesen Sie auch:
Roland Leitinger ist erstmals Papa geworden.
Es ist ein ...
Babyglück zu Ostern! Ex-ÖSV-Ass ist erstmals Papa
03.04.2024
Holte Silber bei WM
ÖSV-Ass Roland Leitinger beendet seine Karriere!
17.12.2023

Riesentorlauf-Vize-Weltmeister von 2017
Die Karriere des 34-jährigen Tirolers war von vielen Höhen und Tiefen geprägt. So riss er sich zweimal das Kreuzband, der Rücken machte immer wieder Probleme. In 72 Weltcuprennen stand er zweimal auf dem Stockerl. Seinen größten Erfolg feierte Leitinger bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz, als er Vize-Weltmeister im Riesenslalom wurde.

Heute steht für Leitinger nicht mehr der Kampf um Hundertstel im Fokus, sondern das Familienglück.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.048 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.043 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.925 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Ski Alpin
2 Jahre nach Rücktritt
Geschwisterchen kommt: Ex-ÖSV-Ass im Familienglück
Heiß auf Olympia
Lindsey Vonn: „Große Hintern werden immer in sein“
ÖSV-Ass nur Zuschauer
Olympiaticket verpasst: „Ist kein Wunschkonzert“
Conny Hütter verrät:
„Da war ich komplett verloren mit meinem Leben“
Krone Plus Logo
Henrik Kristoffersen:
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf