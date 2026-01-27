Vorteilswelt
Heidi Strobl übernimmt

Salzburg hat wieder eine Tourismuschefin

Salzburg
27.01.2026 16:00
Heidi Strobl vom Convention Bureau übernimmt die interimistische Leitung.
Heidi Strobl vom Convention Bureau übernimmt die interimistische Leitung.(Bild: Salzburg Convention Bureau)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Heidi Strobl wird nach dem Aus von TSG-Chefin Beate Kassner in Salzburg neue Tourismuschefin. Die 49-Jährige bringe beste Voraussetzungen mit, heißt es. Sie übernimmt die interimistische Leitung mit 1. Februar. 

Nach nur einem Jahr verlässt Vorgängerin Beate Kassner die städtische Tourismusgesellschaft wieder. Es war zuletzt zu unterschiedlichen Auffassungen, vor allem auch über die künftige Ausrichtung der Gesellschaft, gekommen, wie hinter vorgehaltener Hand zu hören war.

Die Deutsche kehrt Salzburg den Rücken, nachdem schon ihre Vorgängerin Christine Schönhuber nur zwei Jahre im Amt war. 

Lesen Sie auch:
Klassiker – kaum ohne Gedränge zu erleben: Die Getreidegasse im Herzen der Mozartstadt.
Nach Kündigungswelle
Es hagelt Kritik an Salzburgs Tourismuschefin
13.08.2025
Zu viel Kritik
Tourismuschefin der Stadt Salzburg vor der Ablöse
17.01.2026

Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) streut der neuen Chefin Heidi Strobl (49) jetzt schon Rosen: „Damit gibt es bei der TSG Stabilität, weil Strobl die wichtigsten Player und Stakeholder kennt.“ 

Die Geschäftsführerin des Convention Bureaus übernimmt mit 1. Februar. Sie bringt langjährige Erfahrung im Veranstaltungs- und Destinationsmanagement mit. 

