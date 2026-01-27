Salzburg hat wieder eine Tourismuschefin

Heidi Strobl wird nach dem Aus von TSG-Chefin Beate Kassner in Salzburg neue Tourismuschefin. Die 49-Jährige bringe beste Voraussetzungen mit, heißt es. Sie übernimmt die interimistische Leitung mit 1. Februar.
Nach nur einem Jahr verlässt Vorgängerin Beate Kassner die städtische Tourismusgesellschaft wieder. Es war zuletzt zu unterschiedlichen Auffassungen, vor allem auch über die künftige Ausrichtung der Gesellschaft, gekommen, wie hinter vorgehaltener Hand zu hören war.
Die Deutsche kehrt Salzburg den Rücken, nachdem schon ihre Vorgängerin Christine Schönhuber nur zwei Jahre im Amt war.
Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) streut der neuen Chefin Heidi Strobl (49) jetzt schon Rosen: „Damit gibt es bei der TSG Stabilität, weil Strobl die wichtigsten Player und Stakeholder kennt.“
Die Geschäftsführerin des Convention Bureaus übernimmt mit 1. Februar. Sie bringt langjährige Erfahrung im Veranstaltungs- und Destinationsmanagement mit.
