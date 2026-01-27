Mit Medizintrick sechsstellige Summe ergaunert

Eine Pensionistin aus Salzburg wurde Opfer eines dreisten Telefonbetrugs. Die 83-Jährige hätte angeblich ihrer Tochter helfen sollen, verlor dabei aber eine sechsstellige Eurosumme.
Eine 83-jährige Salzburgerin fiel am Sonntagnachmittag einem „Medizintrick“ zum Opfer. Ein bislang unbekannter Anrufer gaukelte der Pensionistin vor, ihre Tochter liege schwer krank in der Notaufnahme – angeblich wegen Krebs. Für eine angeblich dringend notwendige Therapie verlangte der Täter Bargeld und wertvolle Münzen, die die Frau zu Hause aufbewahrte.
In ihrer Sorge um die Tochter übergab die Seniorin die Wertsachen wenig später in einem Papiersack an einen unbekannten Abholer. Der Schaden ist enorm und liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Das Landeskriminalamt ermittelt auf Hochtouren.
