Mit Medizintrick sechsstellige Summe ergaunert

Eine 83-jährige Salzburgerin fiel am Sonntagnachmittag einem „Medizintrick“ zum Opfer. Ein bislang unbekannter Anrufer gaukelte der Pensionistin vor, ihre Tochter liege schwer krank in der Notaufnahme – angeblich wegen Krebs. Für eine angeblich dringend notwendige Therapie verlangte der Täter Bargeld und wertvolle Münzen, die die Frau zu Hause aufbewahrte.