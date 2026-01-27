Birkhühner kommen einem Windrad in die Quere

Ungeklärte Zukunft für bekannten Wanderweg

Ebenfalls ein Thema waren die alpinen Wanderwege, die aktuell durchs Windsfeld führen. Darunter ist etwa der bekannte Zentralalpenweg, Österreichs längster Wanderweg. Wie es mit den Wegen weitergeht, ist noch offen. „Das ist nach der Bewilligung auszuhandeln mit den Grundeigentümern und alpinen Vereinen“, berichtet Liliana Dagostin vom Alpenverein. Die Bergfreunde haben mit dem Gesamtprojekt keine Freude. „Es macht einen riesigen Unterschied, ob man auf einem Wanderweg unterwegs ist oder auf einer ausgebauten Baustraße“, sagt Dagostin.