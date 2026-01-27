Für Mozart gibt es Feste im Doppelpack

Eine Party, die dem Jubilar vermutlich gefallen hätte. Denn, wie sich heute belegen lässt: Mozart war dem Leben durchaus zugetan. „Wir Kinder, wir schmecken der Freuden recht viel! Wir schäkern und necken, versteht sich im Spiel“, schrieb er in einem Lied, das er kurz vor seinem Tod komponierte. Ein musikalischer Rückblick auf eine Kindheit, die trotz Reisestrapazen reich an Spiel und Bewegung war. Und auch als Erwachsener blieb er dem Genuss treu. 1773 zog die Familie Mozart in Salzburg von der Getreidegasse in das sogenannte „Tanzmeisterhaus“, das heute als „Mozart-Wohnhaus“ Museum ist. Dort wurde nicht nur komponiert, sondern auch gekegelt, gefeiert, gespeist und geschossen – mit Druckluft, wohlgemerkt. Das „Bölzlschießen“ war eine jener Gesellschaftssportarten, in denen sich Mozarts Lust am Spiel spiegelte. Mit seinem „Kegelstatt-Trio“ setzte er dem Kegeln sogar ein musikalisches Denkmal. Im berühmten Zauberflötenhäuschen – heute im Innenhof des Museums – wurde übrigens weniger komponiert als getrunken. Emanuel Schikaneder, Mozarts Auftraggeber und Librettist der „Zauberflöte“, soll dort regelmäßig Feste gefeiert haben. Mit dabei: Mozart, Musiker und reichlich Speis und Trank.