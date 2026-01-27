„Aktuell muss man mit großer Vorsicht Ski fahren“

Fatale Kollision in Salzburg

In Oberösterreich war es der erste tödliche Skiunfall in dieser Saison. Im Nachbarbundesland Salzburg hatte sich erst am Samstag eine fatale Kollision auf der Piste ereignet. Ein 14-Jähriger aus Irland rammte auf der Schmittenhöhe in Zell am See einen 49-jährigen Einheimischen. Der Mann erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Der Jugendliche ging nach ursprünglicher Fahrerflucht mit seinen Eltern zur Polizei.