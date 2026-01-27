„Er kann der Austria viel Freude bereiten“

. . . die Neuzugänge: Flo Rieder war ein Wunschspieler von mir, ich kenne ihn aus meiner Zeit in Kufstein. Er hat 140 Bundesliga-Spiele absolviert, ist technisch top und wird uns besser machen. Mit Tobias Rohrmoser haben wir zudem einen athletischen, schnellen Außenverteidiger bekommen. Nico Lukasser-Weitlaner (Anm.: Der Wechsel des aktuellen Bramberg-Torjägers ist noch nicht offiziell) trainiert bei uns und macht es richtig gut. Wenn es mit dem Transfer klappt, wird er der Austria viel Freude bereiten. Weitere Neuzugänge wird es wohl nicht geben.