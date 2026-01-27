„Er kann der Austria viel Freude bereiten“

Austria-Trainer Christian Schaider ist mit der bisherigen Vorbereitung seiner Mannschaft zufrieden. Mit der „Krone“ sprach der Coach des Zweitligisten woran gearbeitet wird, die Neuzugänge und die Trainingsbedingungen.
Seit knapp drei Wochen befindet sich Zweitligist Austria Salzburg in der Vorbereitung auf das Frühjahr. Daher ist es Zeit für ein erstes Zwischenfazit – die „Krone“ sprach mit Trainer Christian Schaider über . . .
. . . den bisherigen Verlauf: Ich bin sehr zufrieden. Das Team macht einen guten Eindruck, die Stimmung ist super.
. . . die Inhalte im Training: Wir haben bereits Schritte gesetzt, die wir machen wollten. Dabei geht es vor allem um das Spiel mit Ball. Da wollen wir variantenreicher sein.
. . . die Neuzugänge: Flo Rieder war ein Wunschspieler von mir, ich kenne ihn aus meiner Zeit in Kufstein. Er hat 140 Bundesliga-Spiele absolviert, ist technisch top und wird uns besser machen. Mit Tobias Rohrmoser haben wir zudem einen athletischen, schnellen Außenverteidiger bekommen. Nico Lukasser-Weitlaner (Anm.: Der Wechsel des aktuellen Bramberg-Torjägers ist noch nicht offiziell) trainiert bei uns und macht es richtig gut. Wenn es mit dem Transfer klappt, wird er der Austria viel Freude bereiten. Weitere Neuzugänge wird es wohl nicht geben.
. . . die Trainingsbedingungen: Da wir keine Rasenheizung haben, absolvieren wir die Einheiten auf Kunstrasen. Für uns ist das kein Problem, nur manchmal ist es uns fast zu kalt (lacht).
