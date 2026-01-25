„Schweini“ und Neureuther herzen Feller in Kitz

Schöne Szenen nach dem packenden Slalom-Spektakel in Kitzbühel: Deutschlands Fußball-Legende Bastian Schweinsteiger und Ex-Ski-Held Felix Neureuther herzten Sieger Manuel Feller.
Nicht nur die rot-weiß-roten Ski-Fans auch Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther freuten sich mit Manuel Feller, wie ein Video von ServusTV in den sozialen Medien verrät:
„Lächeln ins Land gebracht“
„Du hast wieder ein Lächeln da ins Land gebracht“, sagt „Schweini“ in Richtung des Tirolers. Nach dem ÖSV-Debakel in der Abfahrt gab es diesmal Grund zum Jubeln.
Im vorletzten Rennen vor den Olympischen Spielen fuhr Feller nicht nur den ersten ÖSV-Slalom-Podestplatz in dieser Saison ein, sondern auch den ersten Sieg. Er gewann am Sonntag zum Abschluss der Hahnenkammrennen in Kitzbühel vor dem Schweizer Loic Meillard (+0,35 Sekunden) und dem Deutschen Linus Straßer (+0,53).
