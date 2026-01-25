„Schweini“ und Neureuther herzen Feller in Kitz

Im vorletzten Rennen vor den Olympischen Spielen fuhr Feller nicht nur den ersten ÖSV-Slalom-Podestplatz in dieser Saison ein, sondern auch den ersten Sieg. Er gewann am Sonntag zum Abschluss der Hahnenkammrennen in Kitzbühel vor dem Schweizer Loic Meillard (+0,35 Sekunden) und dem Deutschen Linus Straßer (+0,53).