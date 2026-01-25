Vorteilswelt
Prominente Gratulanten

„Schweini“ und Neureuther herzen Feller in Kitz

Ski Alpin
25.01.2026 15:38
Felix Neureuther (li.) umarmt Manuel Feller.
Felix Neureuther (li.) umarmt Manuel Feller.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ServusTV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schöne Szenen nach dem packenden Slalom-Spektakel in Kitzbühel: Deutschlands Fußball-Legende Bastian Schweinsteiger und Ex-Ski-Held Felix Neureuther herzten Sieger Manuel Feller.

Nicht nur die rot-weiß-roten Ski-Fans auch Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther freuten sich mit Manuel Feller, wie ein Video von ServusTV in den sozialen Medien verrät:

„Lächeln ins Land gebracht“
„Du hast wieder ein Lächeln da ins Land gebracht“, sagt „Schweini“ in Richtung des Tirolers. Nach dem ÖSV-Debakel in der Abfahrt gab es diesmal Grund zum Jubeln.

Lesen Sie auch:
Manuel Feller kämpfte im ORF-Interview mit den Tränen.
Emotionaler Kitz-Sieg
Tränen bei Feller: „Großes Danke an meine Frau!“
25.01.2026
Slalom am Ganslernhang
Erster Sieg seit 2017! Feller lässt Kitz beben
25.01.2026

Im vorletzten Rennen vor den Olympischen Spielen fuhr Feller nicht nur den ersten ÖSV-Slalom-Podestplatz in dieser Saison ein, sondern auch den ersten Sieg. Er gewann am Sonntag zum Abschluss der Hahnenkammrennen in Kitzbühel vor dem Schweizer Loic Meillard (+0,35 Sekunden) und dem Deutschen Linus Straßer (+0,53).

