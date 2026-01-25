Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ski-Ticker

Slalom in Kitzbühel ab 10.30 Uhr LIVE

Ski Alpin
25.01.2026 06:14
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heute steigt in Kitzbühel zum Abschluss des Rennwochenendes der Slalom am Ganslernhang. Mit sportkrone.at sind Sie ab 10.30 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier gibt es den Liveticker:

Wie im Vorwinter sind Österreichs Slalomfahrer vor dem Klassiker in Kitz noch ohne Podestplatz. Ungeachtet dessen wollen Manuel Feller und Kollegen als gefährliche Außenseiter für einen runden Abschluss der 86. Hahnenkammrennen sorgen. Gleichzeitig fällt die Entscheidung, wer es neben den logischen Startern Feller und Marco Schwarz ins rot-weiß-rote Olympia-Quartett schafft.

Manuel Feller
Manuel Feller(Bild: AP/Gabriele Facciotti)

Auch Feller weiß, dass der Gewinn der von ihm langersehnten Goldenen Gams in diesem Jahr überraschen würde. „Die Erwartungshaltung der Leute ist niedriger. Ich erwarte aber schon einiges von mir, vor allem, dass ich gutes Skifahren zeige. Aber natürlich zähle ich mich nicht zum engsten Favoritenkreis wie in den letzten Jahren“, sagte der Tiroler. Vor seinem elften Kitzbühel-Antreten steht Platz vier als bestes Ergebnis zu Buche.

Feller mit „genug Baustellen“
Er habe aktuell genug Baustellen, sagte Feller und deutete an, dass diese Problemfelder nicht nur auf der Piste liegen oder lagen. „Seit Adelboden (5.) und Wengen (11.) bin ich in einem Bereich, wo ich zu 100 Prozent bereit bin. Das hat sich, glaube ich, auch auf der Piste wieder gespiegelt. Das geht aber definitiv noch besser.“

Marko Pfeifer
Marko Pfeifer(Bild: Christof Birbaumer)

Seine Teamkollegen konnten die Schwächephase nicht kaschieren. Auch in der Vorsaison blieb das früher so schlagkräftige Slalomteam bis Fellers Platz zwei in Schladming ohne Podestplatz. „Ich sehe ein Deja-vu zum letzten Jahr“, sagte Marko Pfeifer, der Männer-Cheftrainer im ÖSV. Er meinte zweckoptimistisch: „Ich glaube, die Formkurve unserer Leistungsträger auf Kitzbühel, Schladming und Olympia passt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
205.829 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
143.426 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
113.482 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Ski Alpin
Unfassbare Bestmarke
Zwei Routiniers stellen besonderen Kitz-Rekord auf
Johannes Wibmer
Wissen Red-Bull-Athleten, wie Bier schmeckt?
Vorarlberg-Rückkehr?
Ländle-Skipräsident bestätigt Weltcup-Ambitionen
Ski-Ticker
Slalom in Spindlermühle ab 9.30 Uhr LIVE
Ski-Ticker
Slalom in Kitzbühel ab 10.30 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf