Slalom in Kitzbühel ab 10.30 Uhr LIVE

Heute steigt in Kitzbühel zum Abschluss des Rennwochenendes der Slalom am Ganslernhang. Mit sportkrone.at sind Sie ab 10.30 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Wie im Vorwinter sind Österreichs Slalomfahrer vor dem Klassiker in Kitz noch ohne Podestplatz. Ungeachtet dessen wollen Manuel Feller und Kollegen als gefährliche Außenseiter für einen runden Abschluss der 86. Hahnenkammrennen sorgen. Gleichzeitig fällt die Entscheidung, wer es neben den logischen Startern Feller und Marco Schwarz ins rot-weiß-rote Olympia-Quartett schafft.
Auch Feller weiß, dass der Gewinn der von ihm langersehnten Goldenen Gams in diesem Jahr überraschen würde. „Die Erwartungshaltung der Leute ist niedriger. Ich erwarte aber schon einiges von mir, vor allem, dass ich gutes Skifahren zeige. Aber natürlich zähle ich mich nicht zum engsten Favoritenkreis wie in den letzten Jahren“, sagte der Tiroler. Vor seinem elften Kitzbühel-Antreten steht Platz vier als bestes Ergebnis zu Buche.
Feller mit „genug Baustellen“
Er habe aktuell genug Baustellen, sagte Feller und deutete an, dass diese Problemfelder nicht nur auf der Piste liegen oder lagen. „Seit Adelboden (5.) und Wengen (11.) bin ich in einem Bereich, wo ich zu 100 Prozent bereit bin. Das hat sich, glaube ich, auch auf der Piste wieder gespiegelt. Das geht aber definitiv noch besser.“
Seine Teamkollegen konnten die Schwächephase nicht kaschieren. Auch in der Vorsaison blieb das früher so schlagkräftige Slalomteam bis Fellers Platz zwei in Schladming ohne Podestplatz. „Ich sehe ein Deja-vu zum letzten Jahr“, sagte Marko Pfeifer, der Männer-Cheftrainer im ÖSV. Er meinte zweckoptimistisch: „Ich glaube, die Formkurve unserer Leistungsträger auf Kitzbühel, Schladming und Olympia passt.“
