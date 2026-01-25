Slalom in Kitzbühel ab 10.30 Uhr LIVE

Auch Feller weiß, dass der Gewinn der von ihm langersehnten Goldenen Gams in diesem Jahr überraschen würde. „Die Erwartungshaltung der Leute ist niedriger. Ich erwarte aber schon einiges von mir, vor allem, dass ich gutes Skifahren zeige. Aber natürlich zähle ich mich nicht zum engsten Favoritenkreis wie in den letzten Jahren“, sagte der Tiroler. Vor seinem elften Kitzbühel-Antreten steht Platz vier als bestes Ergebnis zu Buche.