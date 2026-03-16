Kurioses Malheur bei Kimi Antonellis Siegerehrung

„Aus Italien: Kimiiiii Räikkönen!“ Wie bitte? Als am Sonntag im Parc Ferme der Sieger des China-GPs verkündet wurde, unterlief dem Moderator bei der Ankündigung eine peinliche Verwechslung. Anstatt Kimi Antonelli aufs Podium zu bitten, rief er den Namen des seit 2021 pensionierten Weltmeisters Kimi Räikkönen.
Gut, mit 349 Grand Prix hat der Finne seinem italienischen Namenskollegen einige Rennen voraus, dennoch sollte man meinen, Antonelli habe sich in der Motorsport-Königsklasse mittlerweile selbst einen Namen gemacht.
Entsprechend verwirrt schaute der 19-Jährige auch drein, als er als Raikkönen aufgerufen wurde. Dem Moderator selbst fiel sein Malheur nicht auf, nur Antonelli schaute verdutzt.
Erster Sieg in der Königsklasse
Die Freude über seinen ersten Rennsieg in der Formel 1 konnte die Verwechselung jedoch nicht mindern. Außerdem: Macht der Teenager so weiter wie bisher, wird wohl auch in China bald jeder seinen Namen kennen ...
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