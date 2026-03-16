Verliert der FC Bayern Starstürmer an Real Madrid?

„Reds“ wollen mitreden

Am Finanziellen soll es nicht scheitern, 160 Millionen Euro würde der spanische Hauptstadtklub für Olise auf den Tisch legen, heißt es. Was den Preis noch steigen lassen könnte: Mit dem FC Liverpool soll es einen weiteren Interessenten geben. Bei den „Reds“ wird ein Nachfolger für Routinier Mohamed Salah gesucht. Der 24-jährige Flügelstürmer erfülle alle gewünschten Kriterien, heißt es. Scheint, als würden Olise und dem FC Bayern ein spannender Transfer-Sommer bevorstehen ...