Verliert der FC Bayern Starstürmer an Real Madrid?

160 Millionen Euro soll Real bereit sein, an den FC Bayern zu überweisen, um Michael Olise von München nach Madrid zu lotsen. Das will Transfer-Insider Ekrem Konur erfahren haben.
Seit der ehemalige Glasner-Schützling im Sommer 2024 von Crystal Palace zum FC Bayern gewechselt war, konnte er seinen Marktwert auf stolze 130 Millionen Euro verdoppeln – und sich bei zahlreichen weiteren Top-Klubs auf die Wunschlisten spielen. So wohl auch auf die der „Königlichen“. Laut Konur soll Real-Präsident Florentino Perez ein großer Fan des Franzosen sein und ihn ab Sommer gerne ein Weiß spielen sehen.
„Reds“ wollen mitreden
Am Finanziellen soll es nicht scheitern, 160 Millionen Euro würde der spanische Hauptstadtklub für Olise auf den Tisch legen, heißt es. Was den Preis noch steigen lassen könnte: Mit dem FC Liverpool soll es einen weiteren Interessenten geben. Bei den „Reds“ wird ein Nachfolger für Routinier Mohamed Salah gesucht. Der 24-jährige Flügelstürmer erfülle alle gewünschten Kriterien, heißt es. Scheint, als würden Olise und dem FC Bayern ein spannender Transfer-Sommer bevorstehen ...
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