„Jaromir Jagr hat einen Hintern signiert“

„Fremdkörper“: Scharfe Kritik an Bayerns Jackson
Keine Hilfe?
Die Vienna Capitals luden am Sonntag zum Saisonabschluss in die Steffl Arena. Während die Eishockey-Cracks fleißig Autogramme schrieben, wartet der scheidende Headcoach mit amüsanten Anekdoten auf. Eine dreht sich um die Eishockey-Ikone Jaromir Jagr.
Ein Hauch von Wehmut wehte gestern durch die Steffl Arena. Ein letztes Mal hatten die Fans der Vienna Capitals die Gelegenheit, sich Autogramme und Fotos ihrer Eishockey-Cracks zu sichern.
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