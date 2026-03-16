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Bode Miller staunt:

„Diese Skifahrer sind so viel besser als ich“

Ski Alpin
16.03.2026 05:43
Bode Miller zollte einbeinigen Skifahrern wie Patrick Halgren (Bild) oder auch dem Kärntner ...
Bode Miller zollte einbeinigen Skifahrern wie Patrick Halgren (Bild) oder auch dem Kärntner Thomas Grochar größten Respekt.(Bild: EPA/Thien-An Truong for OIS/IOC HANDOUT)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Bode Miller verbeugte sich am Ende der Paralympics vor einbeinigen Skiartisten wie seinem US-Landsmann Patrick Halgren und dem Kärntner Thomas Grochar: „Bei der WM 2005 verlor ich einen Ski, bin auf einem Bein weitergefahren. Dafür erhielt ich viel Applaus. Aber diese Athleten sind noch so viel besser als ich damals in Bormio. Wer sie nicht gesehen hat, der hat etwas verpasst.“

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Die Fahrt von Bode Miller auf einem Ski ging um die Welt (siehe Youtube-Video unten). Der damalige FIS-Präsident Gian-Franco Kasper lächelte dazu: „Man kann sich eine neue Form der Super-Kombination überlegen. Mit einer Abfahrt auf dem linken Bein und einem Slalom auf dem rechten …“

Miller bezog seine Statement auf Patrick Halgren, der bei den Paralympics in Cortina der Showman schlechthin war. Seine Geschichte bewegt. Dem Amerikaner musste 2013 nache einem Motorradunfall sein linkes Bein amputiert werden. Er lag einen Monat im Koma, ehe er aufwachte und sich zurück ins Leben kämpfte.

Zwillingsbruder starb bei Motorradunfall
Sein größter Unterstützer dabei war Zwillingsbruder Lukas Sven Halgren. Er motivierte ihn, mit dem Para-Skifahren anzufangen und begleitete ihn auf seinem Weg – bis 2016. Wie Patrick drei Jahre zuvor hatte auch Sven einen Motorradunfall. Anders als sein Bruder überlebte er den Crash in Neuseeland nicht.

Nach seiner Silbermedaille im Super-G von Cortina sagte Halgren: „Ich denke jeden Tag an meinen Bruder. Er ist der Grund, warum ich hier bin. Er ist der Grund, warum ich freundlich bin, wenn Menschen gemein zu mir sind. Er ist der Grund, warum ich hart arbeite, selbst wenn ich müde bin.“

„Ich bin nun vier Jahre nüchtern“
Um die Erinnerung an seinen Bruder aufrechtzuhalten, hat er immer blau-gelbe „Svendit“- Sticker dabei. Sie tauchten in Cortina in den vergangenen Tagen an unterschiedlichen Orten auf – sie waren im Sessellift, aber auch auf Wasserflaschen zu sehen. Halgren ließ die Pickerl in Anlehnung an den englischen Ausruf „Send it!“ – „Mach‘s einfach“ – drucken. Er trug auch Svendit-Leiberln und Svendit-Hosen.

In einem ARD-Interview erklärte der US-Amerikaner weiters: „Seit dem 7. März bin ich nun vier Jahre nüchtern. Ich möchte hier zeigen, dass ich auch ohne Bier, den Alkohol und die Drogen die coolste Person in der Bar bin.“

Der Kärntner Thomas Grochar belegte Sonntag im Slalom Platz fünf.
Der Kärntner Thomas Grochar belegte Sonntag im Slalom Platz fünf.(Bild: GEPA)

„Geschichten bleiben geheim“
Der Kärntner Thomas Grochar sagt über ihn: „Ich kenne ihn schon lange, wir sind ja im Weltcup gemeinsam unterwegs. Patrick ist immer gut drauf. Wo er hinkommt, zieht er die Menschen an. Ich könnte viele Geschichten über ihn erzählen, aber die bleiben geheim.“

Kultsager nach Bronze in der Super-Kombi
Grochar holte bei seinen letzten Paralympics in der Super-Kombi mit Bronze seine erste Medaille. Danach sorgte er für einen Kultsager: „Ich werde mir, wie man auf Italienisch sagt, einen in die Rüstung römern.“ Nach Platz fünf im Slalom meinte er: „Jetzt bin ich tutto kaputto.“ In Summe war aber alles „fantastico“. Donnerstag ist „Tom“ in der Hofburg, wo Bundespräsident Alexander van der Bellen Österreichs Paralympics-Team empfängt.

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