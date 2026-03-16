„Diese Skifahrer sind so viel besser als ich“

Kultsager nach Bronze in der Super-Kombi

Grochar holte bei seinen letzten Paralympics in der Super-Kombi mit Bronze seine erste Medaille. Danach sorgte er für einen Kultsager: „Ich werde mir, wie man auf Italienisch sagt, einen in die Rüstung römern.“ Nach Platz fünf im Slalom meinte er: „Jetzt bin ich tutto kaputto.“ In Summe war aber alles „fantastico“. Donnerstag ist „Tom“ in der Hofburg, wo Bundespräsident Alexander van der Bellen Österreichs Paralympics-Team empfängt.