Das droht Todeslenker von Lucy (15) vor Gericht

Im Oktober kam es in Waizenkirchen in Oberösterreich zu einem schrecklichen Unfall: Die 15-jährige Lucy wurde auf ihrem Moped von einem entgegenkommenden Autofahrer erfasst und tödlich verletzt. Der 19-jährige Unfalllenker muss sich jetzt nicht nur wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.