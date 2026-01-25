Das droht Todeslenker von Lucy (15) vor Gericht
Kurve geschnitten
Im Oktober kam es in Waizenkirchen in Oberösterreich zu einem schrecklichen Unfall: Die 15-jährige Lucy wurde auf ihrem Moped von einem entgegenkommenden Autofahrer erfasst und tödlich verletzt. Der 19-jährige Unfalllenker muss sich jetzt nicht nur wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.
Am 3. Oktober des vergangenen Jahres verließ die 15-jährige Lucy mit ihrem Moped ihr Elternhaus in Steegen. Dass sie nie mehr nach Hause zurückkommen würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand.
