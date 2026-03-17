3:2 – Deutschlandsberg weiter auf der Überholspur!

Mit dem dritten Sieg im dritten Frühjahrsspiel lässt Deutschlandsberg in der Regionalliga Mitte weiter aufhorchen. Ebenfalls weiter unaufhaltsam ist Leader Voitsberg – 3:1 im Heimspiel gegen Treibach. Die LASK Amateure müssen sich mit einem 1:1 zufrieden geben. Die Highlights zum Spieltag gibt es im Video.