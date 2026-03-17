Über Bilbao nach Eferding: Neue S-Bahn auf Schiene

Das Konzept dahinter: Ein Fahrzeug, zwei Welten. Die Tram-Trains können sowohl im Straßenbahnnetz als auch auf klassischen Bahnstrecken fahren. Möglich macht das ein Zweisystem-Antrieb – mit Stromversorgung sowohl im städtischen Bereich als auch auf ÖBB-Strecken. Für Pendler bedeutet das künftig direkte Verbindungen ohne Umsteigen zwischen Zentrum und Umland.