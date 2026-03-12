Mit 2,1 Promille Sattelzug auf Autobahn gelenkt

Den schwer alkoholisierten Lenker eines Sattelzuges zogen Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Klaus am Donnerstagnachmittag aus dem Verkehr. Gegen 15 Uhr wurde die Streife auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Wels auf einen Sattelzug aufgrund seiner Überhöhe und einer am Tieflader geladenen Sattelzugmaschine aufmerksam.