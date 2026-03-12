Mit 2,1 Promille Sattelzug auf Autobahn gelenkt

Stockbesoffen war der Lenker eines Sattelzugs, als er am Donnerstagnachmittag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde. Der Slowene (45) hatte 2,1 Promille.
Den schwer alkoholisierten Lenker eines Sattelzuges zogen Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Klaus am Donnerstagnachmittag aus dem Verkehr. Gegen 15 Uhr wurde die Streife auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Wels auf einen Sattelzug aufgrund seiner Überhöhe und einer am Tieflader geladenen Sattelzugmaschine aufmerksam.
Führerschein vorläufig abgenommen
Bei der anschließenden Kontrolle am Autobahnparkplatz Voralpenkreuz ergab der Alkotest beim 45-jährigen slowenischen Lenker den Wert von 2,1 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird wegen der Alkoholisierung und der Überhöhe bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt.
