Deutsche Automatendiebe schlugen auch bei uns zu

Das Aufbrechen eines Kassenautomats einer Schärdinger Tiefgarage (OÖ) wurde gemeinsam mit den deutschen Behörden geklärt. Es hatte sich bei den Tätern nämlich um eine Bande gehandelt, die auf solche Diebstähle spezialisiert war und in unserem Nachbarland gleich elf weitere Taten verübt hatte.
Die Klärung eines Einbruchs in einen Kassenautomaten im Stadtgebiet von Schärding gelang aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Polizeieinheiten aus Deutschland.
Insgesamt 12 Fälle
Zwei vorerst unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden des 12. Jänner 2026 mit einer Flex bzw. einem Brecheisen einen Kassenautomaten im Parkhaus in der Tummelplatzstraße auf und stahlen daraus einige hundert Euro Bargeld – Der entstandene Schaden beträgt aber rund 35.000 Euro. Ein Anwohner wurde Zeuge der Tat und verständigte den Notruf. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Unbekannten entkommen.
An Bahnhof ertappt
Im Rahmen der Ermittlungen über das Gemeinsame Zentrum Passau wurde bekannt, dass das Polizeipräsidium Niederbayern gemeinsam mit der Bundespolizeiinspektion Passau Ermittlungen in einer Vielzahl von gleich gelagerten Fällen mit aufgebrochenen Fahrscheinautomaten an Bahnhöfen, Kaffee- und Zigarettenautomaten sowie Kassenautomaten von Parkhäusern führte. Den deutschen Behörden gelang es auch, die beiden festzunehmen, als Beamte der Bundespolizei am Bahnhof in Burgweinting (Bayern) drei Personen ertappten, die an einem Fahrscheinautomaten hantierten.
Vier Verdächtige festgenommen
Im Anschluss an die Festnahme wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung entsprechendes Tatwerkzeug, Maschinen sowie eine kleine Menge Betäubungsmittel gefunden. Außerdem wurde eine vierte Person ebenfalls vorläufig festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um eine 23-jährige Deutsche, zwei deutsche Männer im Alter von 27 und 28 Jahren sowie einen 42-jährigen Slowaken.
