Deutsche Automatendiebe schlugen auch bei uns zu

An Bahnhof ertappt

Im Rahmen der Ermittlungen über das Gemeinsame Zentrum Passau wurde bekannt, dass das Polizeipräsidium Niederbayern gemeinsam mit der Bundespolizeiinspektion Passau Ermittlungen in einer Vielzahl von gleich gelagerten Fällen mit aufgebrochenen Fahrscheinautomaten an Bahnhöfen, Kaffee- und Zigarettenautomaten sowie Kassenautomaten von Parkhäusern führte. Den deutschen Behörden gelang es auch, die beiden festzunehmen, als Beamte der Bundespolizei am Bahnhof in Burgweinting (Bayern) drei Personen ertappten, die an einem Fahrscheinautomaten hantierten.