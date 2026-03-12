21-Jährige krachte im Vollrausch gegen Betonmauer

Für jedes Lebensjahr ein Zehntel Promille im Blut – so berauscht hatte eine 21-Jährige ein geparktes Auto gestreift und war gegen eine Betonwand gekracht. Den Notruf wählte ihr Auto von selbst, der Besitzer des geparkten Wagens half der jungen Alkolenkerin aus dem Auto. Sie wurde verletzt, den Schein musste sie abgeben.