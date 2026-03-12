21-Jährige krachte im Vollrausch gegen Betonmauer

Für jedes Lebensjahr ein Zehntel Promille im Blut – so berauscht hatte eine 21-Jährige ein geparktes Auto gestreift und war gegen eine Betonwand gekracht. Den Notruf wählte ihr Auto von selbst, der Besitzer des geparkten Wagens half der jungen Alkolenkerin aus dem Auto. Sie wurde verletzt, den Schein musste sie abgeben.
Zu dem Verkehrsunfall der Alkolenkerin kam es am Mittwochabend bei Prambachkirchen. Eine 21-Jährige aus Heiligenberg fuhr mit ihrem Auto auf der Langstögener Straße Richtung Baumgarten. Noch im Gemeindegebiet von Prambachkirchen touchierte sie zunächst ein parkendes Auto und prallte dann gegen eine Betonmauer.
Alkowert von 2,1 Promille
Durch den Aufprall wurde das Notrufsystem des Wagens ausgelöst. Der Besitzer des geparkten Wagens hörte den Unfall und half der Alkolenkerin aus dem Fahrzeug. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels eingeliefert. Der Alkotest ergab 2,1 Promille, weshalb der 21-Jährigen natürlich auch der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.
