Im Jahr vor der Wahl sitzen Millionen recht locker

am Airport weitergehtWährend der Landesrat Fragen beantwortete, gab LH Thomas Stelzer (ÖVP) die weiteren Schritte bekannt. Die Stadt Linz und das Land (der Flughafen gehört beiden je zur Hälfte) verhandeln eine Übernahme. Ziel ist es, die Landesanteile zu erhöhen. Ins Spiel gebracht hat sich auch eine Gruppe privater Investoren, die konkrete Ideen hat. Die Stadt Linz lässt den Wert ihrer Anteile derzeit bewerten, bis zum Sommer soll klar sein, in welche Richtung es geht.