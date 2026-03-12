Vorteilswelt
Großartiger Humor und viele Herzen am Wochenende

Oberösterreich
12.03.2026 14:00
(Bild: Krone KREATIV/Martin Kalchhauser, Stadtgemeinde Gmunden, MediaFly)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wer noch nach Abwechslung am Wochenende sucht, wird hier bestimmt fündig: Hörgenuss pur erwartet Besucher beim „26th Guinness Celtic Spring“ in Freistadt oder beim Vivaldi-Konzert in Gampern. Humor und Tiefgang werden mit „Endlich Ruhe!“ in Aschach an der Donau serviert. In Gmunden wird der traditionelle Liebstattsonntag zelebriert. Und Kinder werden beim Tanz- und Klangtheater in Wels unterhalten.

Oberösterreich
12.03.2026 14:00
Oberösterreich

