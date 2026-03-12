Großartiger Humor und viele Herzen am Wochenende

Wer noch nach Abwechslung am Wochenende sucht, wird hier bestimmt fündig: Hörgenuss pur erwartet Besucher beim „26th Guinness Celtic Spring“ in Freistadt oder beim Vivaldi-Konzert in Gampern. Humor und Tiefgang werden mit „Endlich Ruhe!“ in Aschach an der Donau serviert. In Gmunden wird der traditionelle Liebstattsonntag zelebriert. Und Kinder werden beim Tanz- und Klangtheater in Wels unterhalten.