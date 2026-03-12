Illegale Entsorgung im Wald: Hilft die Wildkamera?

Fast-Food-Verpackungen, leere Energy-Drink-Dosen, zerknüllte Zigarettenschachteln: Was Othmar Aichinger, Leiter der Forstverwaltung in St. Florian bei Linz, so alles einsammeln muss, ist zwar bedauerlich, aber keineswegs überraschend. „Die Zeiten, als ich im Wald alte Elektrogeräte wie Kühlschränke oder Geschirrspüler gefunden habe, sind zwar vorbei, aber das mit den Autoreifen hatten wir zuletzt immer wieder. Ich kenne kein Revier, das von solchen illegalen Entsorgungen noch nicht betroffen war“, sagt Aichinger. Das Forstholz misst insgesamt 200 Hektar, eine Hälfte gehört dem Stift St. Florian, die andere mehreren Grundbesitzern.