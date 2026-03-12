Vorteilswelt
Autoreifen abgelegt

Illegale Entsorgung im Wald: Hilft die Wildkamera?

Oberösterreich
12.03.2026 13:00
Das Forstholz in St. Florian wurde mit LKW- und Autoreifen zugemüllt.
Das Forstholz in St. Florian wurde mit LKW- und Autoreifen zugemüllt.(Bild: Gemeinde St. Florian)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Die illegale Entsorgung von Autoreifen im Wald in St. Florian bringt den Leiter der Forstverwaltung auf die Palme. Kann man die Täter mittels Videoüberwachung ausfindig machen? 

0 Kommentare

Fast-Food-Verpackungen, leere Energy-Drink-Dosen, zerknüllte Zigarettenschachteln: Was Othmar Aichinger, Leiter der Forstverwaltung in St. Florian bei Linz, so alles einsammeln muss, ist zwar bedauerlich, aber keineswegs überraschend. „Die Zeiten, als ich im Wald alte Elektrogeräte wie Kühlschränke oder Geschirrspüler gefunden habe, sind zwar vorbei, aber das mit den Autoreifen hatten wir zuletzt immer wieder. Ich kenne kein Revier, das von solchen illegalen Entsorgungen noch nicht betroffen war“, sagt Aichinger. Das Forstholz misst insgesamt 200 Hektar, eine Hälfte gehört dem Stift St. Florian, die andere mehreren Grundbesitzern.

Anzeige wurde gemacht
In diesem Fall ist die Gemeinde für die Entsorgung zuständig. Eine Anzeige wurde gemacht – den/die Täter ausfindig zu machen, wird schwierig werden. „Wir haben zwar Wildkameras, dabei geht es aber um das Beobachten der Tiere. Wenn auf einer Aufnahme der Täter sichtbar wäre, dürften wir das Material offiziell gar nicht verwenden“, stellt der Forstchef klar. Er fügt hinzu: „Über einen Tipp dürfte die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land aber dankbar sein.“ 

Oberösterreich
12.03.2026 13:00
Oberösterreich

Folgen Sie uns auf