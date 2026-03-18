Geparden-Mama mit drei Jungtieren im Zoo Salzburg

Freude im Zoo Hellbrunn über einen Familienzuwachs: „Vor zwei Wochen sind nicht ein oder zwei, sondern gleich vier neue Geparde bei uns eingezogen“, berichtet Chefin Sabine Grebner. Die neun Jahre alte Geparden-Mama „Moira“ und ihre drei Jungtiere Bia, Tamasha und Kikundi sind jetzt auch für Besucher zu sehen.
Die neue Geparden-Familie kommt aus dem niederländischen Safari-Park „Beekse Bergen“. Im Gegenzug wurde die sechs Jahre alte Jala, ein Geparden-Weibchen, in den niederländischen Tierpark transportiert. Dort findet sich laut Zoo auch das Europäische Erhaltungszuchtprogramm. Jala soll nämlich Nachwuchs bekommen. – im Sinne des Arterhalts.
Salzburger Gepardin soll für Nachwuchs sorgen
„Um für Jala Platz zu schaffen, haben wir die Gepardenfamilie aufgenommen“, erklärt Zoo-Chefin Grebner. „Im Grunde war ohnehin mindestens eins der jungen Weibchen für uns angedacht. Das hätte jedoch noch etwa eineinhalb Jahre gedauert, da die Jungtiere erst mit gut zwei Jahren von der Mutter getrennt werden.“
Noch schöner für „Moira“: Jetzt durfte sie mit ihren Geparden-Kindern nach Salzburg ziehen. Die ersten Tage verliefen laut Grebner entspannt: „Mit der Unterstützung der Familie ist eben alles leichter.“
Durch den Zuwachs hat der Zoo Salzburg jetzt insgesamt sechs Geparden. Besucher können sich schon auf die neue Geparden-Familie freuen.
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