Geparden-Mama mit drei Jungtieren im Zoo Salzburg

Freude im Zoo Hellbrunn über einen Familienzuwachs: „Vor zwei Wochen sind nicht ein oder zwei, sondern gleich vier neue Geparde bei uns eingezogen“, berichtet Chefin Sabine Grebner. Die neun Jahre alte Geparden-Mama „Moira“ und ihre drei Jungtiere Bia, Tamasha und Kikundi sind jetzt auch für Besucher zu sehen.