Freilichtmuseum nimmt Bierkultur ins Programm auf

Im Sommer wird mit neuem Bierfest gefeiert

Auch bei den Veranstaltungen plant das Museum eine Mischung aus Bewährtem und Neuem. So wird es im Sommer das erste Mal ein Bierfest geben! „Im Salettl wird es im Juni verschiedene Bierstände geben und auch Verkostungen. Braukultur ist ja auch Teil unserer Landeskultur. Ich möchte, dass diese Kulturtechniken, wie die des Bierbrauens, auch hier bei uns erfahrbar sind“, erzählt Direktor Fritz.