Freilichtmuseum nimmt Bierkultur ins Programm auf

Bildungsauftrag Bier! Das Salzburger Freilichtmuseum setzt nicht nur mit neuem Besucherzentrum frische Impulse, sondern auch mit einem Bierfest, das das Sommer-Programm ergänzt. Vermittelt werden soll das Handwerk des Bierbrauens – natürlich inklusive Verkostungen!
Das Salzburger Freilichtmuseum verfügt ab sofort über einen neuen Schatz: Rund fünf Jahre und 6,8 Millionen Euro waren nötig, um das neue Besucherzentrum aus dem Boden zu stampfen. Gebaut wurde nachhaltig mit unbehandelter Fichte innen und Lärche außen. „Das ist für uns als Museum ein riesengroßer Meilenstein, weil dieses Gebäude ganz neue Zugänge schafft“, erzählt Freilicht-Museumsdirektor Peter Fritz.
Gemeint sind damit unter anderem die Seminarräume, die von Firmen für Veranstaltungen gebucht werden können. Auch die Bibliothek hat einen prominenteren Platz im Neubau bekommen. Zusätzlich ziehen Büros und Verwaltung in das neue Gebäude ein.
Im Sommer wird mit neuem Bierfest gefeiert
Auch bei den Veranstaltungen plant das Museum eine Mischung aus Bewährtem und Neuem. So wird es im Sommer das erste Mal ein Bierfest geben! „Im Salettl wird es im Juni verschiedene Bierstände geben und auch Verkostungen. Braukultur ist ja auch Teil unserer Landeskultur. Ich möchte, dass diese Kulturtechniken, wie die des Bierbrauens, auch hier bei uns erfahrbar sind“, erzählt Direktor Fritz.
Bis zum Juni ist allerdings noch Geduld gefragt. In der Zwischenzeit lädt das Freilichtmuseum seine Besucher zum kostenfreien Tag der offenen Tür am Donnerstag und am Freitag.
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