Après-Ski: Erfolgsgeheimnis des Wintertourismus!

Für seine Frau DJ Mel hat Après-Ski aber noch eine ganz andere Bedeutung. „Unser Job ist es, die Festplatte der Leute zu löschen“, sagt sie. Nach einem Skitag, frischer Bergluft und Musik wollen viele Gäste den Alltag vergessen. „Die Leute kommen aus Großstädten, aus stressigen Jobs, haben Sorgen und Ängste. Aber hier oben – mit Musik, mit Freunden und guter Stimmung – lassen sie das alles für kurze Zeit hinter sich.“