Kind bei Schädel-OP: Freispruch wird rechtskräftig

Der erstinstanzliche Freispruch von jener Ärztin, deren Tochter bei einer Schädel-OP mitgeholfen haben soll, wird rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft Graz zog ihre Berufung zurück.
Große Aufregung herrschte im Sommer 2024, als ans Licht kam, dass eine Zwölfjährige bei einer Schädel-OP in Graz Hand angelegt haben soll. Der Fall zog nicht nur ein riesiges Medienecho, sondern selbstverständlich auch ein gerichtliches Nachspiel nach sich.
Die Ermittlungen gegen die Kages wurden mittlerweile eingestellt. Mit Freispruch im Zweifel endete außerdem der Prozess gegen die verantwortliche Ärztin und Mutter der Minderjährigen im Dezember 2025. Daraufhin meldete die Staatsanwaltschaft jedoch volle Berufung an.
Nachdem die Ausfertigung des Urteils vorgelegt wurde, bestand keine Aussicht mehr auf eine erfolgreiche Bekämpfung des Urteils. Das Rechtsmittel wurde zurückgezogen.
Christian Kroschl
Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz
Bild: Christian Jauschowetz
Jetzt die Wende in der Causa: „Das Rechtsmittel wurde zurückgezogen, der Freispruch ist somit rechtskräftig“, bestätigt Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, der „Krone“. „Nachdem die Ausfertigung des Urteils vorgelegt wurde, bestand keine Aussicht mehr auf eine erfolgreiche Bekämpfung des Urteils“, erklärt er.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.